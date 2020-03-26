Ахметов о "кураторстве" над областями: Мы не заменяем, а помогаем местной власти

Олигарх Ринат Ахметов, который вызвался по просьбе президента Владимира Зеленского взять под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса, называет свои действия "помощью местной власти".

Источник: ответ Ахметова для статьи УП "Думали, что медицина плохая, а ее просто нет. Как большой бизнес помогает бороться с коронавирусом".

Прямая речь: "Мы не курируем, а помогаем. Во всех областях Украины есть губернаторы и мэры, которые сейчас работают 24/7 и все нацелены на единый результат – остановить эпидемию в стране.

Повторюсь, наша задача – не "подменить" собой власть, не курировать, а помочь Украине и украинцам".

Детали: По словам олигарха, у него сильная в благотворительности команда, которая знает, что делать. "Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование – о чем проинформируем через мой благотворительный фонд", – сказал он.

Более того, Ахметов сообщил, что только на прошлой неделе выделил 300 миллионов гривен на борьбу с пандемией.

В то же время, олигарх утверждает, что его помощь ничего не будет стоить ни президенту, ни правительству. "Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства", – говорит Ахметов. Однако он подчеркнул, что бизнесу нужны только равные правила игры и честная конкуренция.

Что предшествовало: 16 марта президент Владимир Зеленский собрал у себя в Офисе украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. По данным "Украинской правды", эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно. Встреча организовывали в сжатые сроки.

За украинским олигархом Ринатом Ахметовым было закреплено Ивано-Франковскую, Львовскую, Донецкую области и города, где расположены его предприятия.

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