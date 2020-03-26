Шмигаль має 10 радників і помічників

У прем'єр-міністра Дениса Шмигаля працюють чотири штатних радники, два помічники і чотири радники на громадських засадах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь секретаріату уряду на запит агентства

Дослівно: "За інформацією департаменту кадрового забезпечення секретаріату Кабінету міністрів, станом на 19.03.2020 року штатними радниками прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А. є Губанов Олег Ігорович (призначений на посаду 5.03.2020), Саламаха Тимур Васильович (5.03.2020 ), Жохова Анна Миколаївна (13.03.2020), Котлярова Олена Сергіївна (17.03.2020)".

Деталі: Відзначається, що Губанов був заступником керівника патронатної служби ексміністра аграрної політики Тараса Кутового, а пізніше радником Шмигаля на посаді віце-прем'єра.

Саламаха є радником на громадських засадах депутата Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Максима Ткаченка, у 7-му і 8-му скликаннях Ради був помічником депутата Антона Кіссе, а також радником Шмигаля на попередній посаді.

Жохова раніше працювала начальником відділу з питань юридичного забезпечення міжрегіонального управління Нацагентства з питань держслужби у Києві, Київській, Чернігівській і Черкаській областях.

Котлярова була керівником експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи директорату з питань місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад і територій.

Також у Шмигаля є два помічники: екс-головний спеціаліст експертної групи з питань моніторингу та контролю діяльності місцевих держадміністрацій директорату територіального і місцевого розвитку секретаріату уряду Ольга Лугач (призначена на посаду 5.03.2020) і колишній головний спеціаліст відділу з питань протимінної діяльності та екологічної безпеки управління з питань східних регіонів МінТОТ Анна Шікіта (5.03.2020).

Радниками на громадських засадах прем'єра працюють: адвокат, керуючий партнер компанії Juscutum Артем Афян (18.03.2020), керівник громадської спілки "Національна асоціація дорожників України", ексзаступник голови правління ПрАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" Тарас Сиротинский (18.03. 2020), а також Сергій Стефурак (17.03.2020) і Андрій Щеп’як (19.03.2020).

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