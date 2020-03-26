Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмигаль має 10 радників і помічників

Четвер, 26 березня 2020, 10:44
Шмигаль має 10 радників і помічників

У прем'єр-міністра Дениса Шмигаля працюють чотири штатних радники, два помічники і чотири радники на громадських засадах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь секретаріату уряду на запит агентства

Дослівно: "За інформацією департаменту кадрового забезпечення секретаріату Кабінету міністрів, станом на 19.03.2020 року штатними радниками прем'єр-міністра України Шмигаля Д.А. є Губанов Олег Ігорович (призначений на посаду 5.03.2020), Саламаха Тимур Васильович (5.03.2020 ), Жохова Анна Миколаївна (13.03.2020), Котлярова Олена Сергіївна (17.03.2020)".

Деталі: Відзначається, що Губанов був заступником керівника патронатної служби ексміністра аграрної політики Тараса Кутового, а пізніше радником Шмигаля на посаді віце-прем'єра.

Саламаха є радником на громадських засадах депутата Верховної Ради від фракції "Слуга Народу" Максима Ткаченка, у 7-му і 8-му скликаннях Ради був помічником депутата Антона Кіссе, а також радником Шмигаля на попередній посаді.

Жохова раніше працювала начальником відділу з питань юридичного забезпечення міжрегіонального управління Нацагентства з питань держслужби у Києві, Київській, Чернігівській і Черкаській областях.

Котлярова була керівником експертної групи взаємодії з інституціями Ради Європи директорату з питань місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад і територій.

Також у Шмигаля є два помічники: екс-головний спеціаліст експертної групи з питань моніторингу та контролю діяльності місцевих держадміністрацій директорату територіального і місцевого розвитку секретаріату уряду Ольга Лугач (призначена на посаду 5.03.2020) і колишній головний спеціаліст відділу з питань протимінної діяльності та екологічної безпеки управління з питань східних регіонів МінТОТ Анна Шікіта (5.03.2020).

Радниками на громадських засадах прем'єра працюють: адвокат, керуючий партнер компанії Juscutum Артем Афян (18.03.2020), керівник громадської спілки "Національна асоціація дорожників України", ексзаступник голови правління ПрАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" Тарас Сиротинский (18.03. 2020), а також Сергій Стефурак (17.03.2020) і Андрій Щеп’як (19.03.2020).

Читайте також: Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука

Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

Передісторія

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Останні новини
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
Усі новини...
Реклама: