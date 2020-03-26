У Шмыгаля есть 10 советников и помощников

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Четверг, 26 марта 2020, 11:44

У премьер-министра Дениса Шмыгаля работают четыре штатных советника, два помощника и четыре советника на общественных началах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ секретариата правительства на запрос агентства

Дословно: "По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета министров, по состоянию на 19.03.2020 года штатными советниками премьер-министра Украины Шмыгаля Д.А. являются Губанов Олег Игоревич (назначен на должность 5.03.2020), Саламаха Тимур Васильевич (5.03.2020), Жохова Анна Николаевна (13.03.2020), Котлярова Елена Сергеевна (17.03.2020)".

Детали: Отмечается, что Губанов был заместителем руководителя патронатной службы экс-министра аграрной политики Тараса Кутового, а позже советником Шмыгаля на должности вице-премьера.

Саламаха является советником на общественных началах депутата Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Максима Ткаченко, в 7-ом и 8-ом созывах Рады был помощником депутата Антона Киссе, а также советником Шмыгаля на предыдущей должности.

Жохова ранее работала начальником отдела по вопросам юридического обеспечения межрегиональное управление Нацагентства по вопросам госслужбы в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Котлярова была руководителем экспертной группы взаимодействия с институтами Совета Европы директората по вопросам местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства Министерства развития общин и территорий.

Также у Шмыгаля есть два помощника: экс-главный специалист экспертной группы по вопросам мониторинга и контроля деятельности местных госадминистраций директората территориального и местного развития секретариата правительства Ольга Лугач (назначена на должность 5.03.2020) и бывший главный специалист отдела по вопросам противоминной деятельности и экологической безопасности управление по вопросам восточных регионов МинВОТ Анна Шикита (5.03.2020).

Советниками на общественных началах премьера работают: адвокат, управляющий партнер компании Juscutum Артем Афян (18.03.2020), руководитель общественного союза "Национальная ассоциация дорожников Украины", экс-заместителей главы правления ЧАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" Тарас Сиротинский (18.03.2020), а также Сергей Стефурак (17.03.2020) и Андрей Щепьяк (19.03.2020).

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Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля. 



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