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Шмигаль дізнався про VIP-палати для чиновників: Уряд ніяких вказівок не давав

Четвер, 26 березня 2020, 13:02
Шмигаль дізнався про VIP-палати для чиновників: Уряд ніяких вказівок не давав

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет міністрів не давав жодних вказівок щодо облаштування VIP-палат для високопосадовців і, на його думку, таких палат не має бути.

Джерело: Telegram-канал прем’єра

Дослівно: "Побачив новини про VIP-палати. Уряд не видавав жодних вказівок про облаштування особливих палат для високопосадовців.

Моя позиція: ніяких VIP-палат для чиновників бути не може! Палати з місцями, обладнаними для охорони, мають бути лише для осіб, які прибувають із закладів пенітенціарної системи".

Деталі: Шмигаль заявив, що звернувся до представників місцевої влади, аби на місцях перевірили інформацію про окремі палати і прозвітували.

Що передувало: Напередодні з’явилася інформація, що Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації розіслав медичним закладам міста наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів".

Департамент визначив перелік медзакладів, які повинні будуть приймати таких пацієнтів та прописав особливі вимоги до утримання хворих.

Серед головних вимог – окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

26 березня міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, що розпорядження про окремі палати для осіб із держохороною виконали на підставі звернення ДУС при президенті. Це документи з грифом "для службового користування".

Тобто для перших осіб держави, у разі захворювання на Covid-19.

Кличко розповів, що розмовляв із президентом Володимиром Зеленським і той "готовий і налаштований" скасувати накази.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівкоронавірусмедицинаМОЗШмигаль
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