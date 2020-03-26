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Шмыгаль узнал о VIP-палатах для чиновников: Кабмин никаких указаний не давал

Четверг, 26 марта 2020, 13:02
Шмыгаль узнал о VIP-палатах для чиновников: Кабмин никаких указаний не давал

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет министров не давал никаких указаний по обустройству VIP-палат для чиновников и, по его мнению, таких палат не должно.

Источник: Telegram-канал премьера

Дословно: "Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников.

Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы".

Детали: Шмыгаль заявил, что обратился к представителям местной власти, чтобы на местах проверили информацию об отдельных палатах и отчитались.

Что предшествовало: Накануне появилась информация, что Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов".

Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

26 марта мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что распоряжение об отдельных палатах для лиц с госохраной выполнили на основании обращения ГУД при президенте. Это документы с грифом "для служебного пользования".

То есть для первых лиц государства, в случае заболевания Covid-19.

Кличко рассказал, что разговаривал с президентом Владимиром Зеленским и тот "готов и настроен" отменить приказы.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкоронавирусмедицинаМинздравШмыгаль
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