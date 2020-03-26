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У Житомирі дозволили пускати в транспорт більше 10 пасажирів

Четвер, 26 березня 2020, 14:06
У Житомирі дозволили пускати в транспорт більше 10 пасажирів

У Житомирі збільшили дозволену кількість пасажирів у транспорті та дозволили торгувати магазинам біля ринків.

Джерело: Житомир.info

Деталі: Виконавчий комітет Житомирської міської ради 26 березня вніс зміни в рішення про обмежувальні заходи щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на території Житомирської міської ОТГ.

В звязку з рішенням Кабінету міністрів щодо продовження карантину до 24 квітня 2020 року виконком змінив дату завершення обмежувальних заходів – з 3 квітня на 24 квітня, а деякі пункти виклав в новій редакції.

Зокрема до 24 квітня 2020 року заборонено роботу продуктових ринків, окрім об’єктів, розташованих по периметру території ринку, що мають окремий вхід з-за меж території ринку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, обмеження скупчення відвідувачів у приміщеннях із розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів та недопущення торгівлі продуктами харчування без упаковки з відкритих прилавків.

Щодо громадського транспортуто то міськвконком погодив кількість пасажирів для кожного виду транспорту. Встановлені норми: в міському електротранспорті (тролейбус, трамвай) – до 20 пасажирів, на великогабаритних автобусах (загальною пасажиромісткістю 40 та більше пасажирів) – 15 пасажирів, на малогабаритних автобусах – до 10 пасажирів.

Що передувало: Напередодні Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Передісторія:

16 березня президент Володимир Зеленський вийшов із відеозверненням і повідомив, що у зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу Covid-19 закликає уряд зупинити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення і роботу метрополітенів. Також закликав здійснювати міські перевезення у режимі "до 10 осіб" у маршрутних таксі і у таксі. І до 20 осіб у тролейбусах/автобусах/трамваях".

Водночас уряд на своєму засіданні того ж дняв ухвалив рішення обмежити пасажирські перевезення в громадському транспорті 10 особами.

"Українська правда" у Threads

Теми: Житомиркарантинтранспорт
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