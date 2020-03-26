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В Житомире разрешили пускать в транспорт более 10 пассажиров

Четверг, 26 марта 2020, 14:06
В Житомире разрешили пускать в транспорт более 10 пассажиров

В Житомире увеличили разрешенное количество пассажиров в транспорте и позволили торговать магазинам у рынков.

Источник: Житомир.info

Детали: Исполнительный комитет Житомирского городского совета 26 марта внесл изменения в решение об ограничительных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Житомирской общины.

В связи с решением Кабинета министров о продлении карантина до 24 апреля 2020 года исполком изменил дату завершения ограничительных мер - с 3 апреля на 24 апреля, а некоторые пункты изложил в новой редакции.

В частности, до 24 апреля 2020 года запрещена работа продуктовых рынков, кроме объектов, расположенных по периметру территории рынка, имеющих отдельный вход из-за пределов территории рынка при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, ограничения скопления посетителей в помещениях из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров и недопущения торговли продуктами питания без упаковки с открытых прилавков.

Относительно общественного транспортута то горисполком согласовал количество пассажиров для каждого вида транспорта. Установленные нормы: в городском электротранспорте (троллейбус, трамвай) - до 20 пассажиров, на крупногабаритных автобусах (общей пассажировместимостью 40 и более пассажиров) - 15 пассажиров, в малогабаритных автобусах - до 10 пассажиров.

Что предшествовало: Накануне Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Предыстория:

  • 16 марта президент Владимир Зеленский вышел с видеообращением и сообщил, что в связи с опасностью распространения коронавируса Covid-19 призывает правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работу метрополитенов. Также призвал осуществлять городские перевозки в режиме "до 10 человек" в маршрутных такси и в такси. И до 20 человек в троллейбусах/автобусах/трамваях ".
  • В то же время правительство на своем заседании того же дня приняло решение ограничить пассажирские перевозки в общественном транспорте 10 лицами.

Темы: Житомиркарантинтранспорт
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