В Житомире разрешили пускать в транспорт более 10 пассажиров

В Житомире увеличили разрешенное количество пассажиров в транспорте и позволили торговать магазинам у рынков.

Источник: Житомир.info

Детали: Исполнительный комитет Житомирского городского совета 26 марта внесл изменения в решение об ограничительных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Житомирской общины.

В связи с решением Кабинета министров о продлении карантина до 24 апреля 2020 года исполком изменил дату завершения ограничительных мер - с 3 апреля на 24 апреля, а некоторые пункты изложил в новой редакции.

В частности, до 24 апреля 2020 года запрещена работа продуктовых рынков, кроме объектов, расположенных по периметру территории рынка, имеющих отдельный вход из-за пределов территории рынка при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, ограничения скопления посетителей в помещениях из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров и недопущения торговли продуктами питания без упаковки с открытых прилавков.

Относительно общественного транспортута то горисполком согласовал количество пассажиров для каждого вида транспорта. Установленные нормы: в городском электротранспорте (троллейбус, трамвай) - до 20 пассажиров, на крупногабаритных автобусах (общей пассажировместимостью 40 и более пассажиров) - 15 пассажиров, в малогабаритных автобусах - до 10 пассажиров.

Что предшествовало: Накануне Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

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