Уряд дозволив працювати ветклінікам та зооаптекам під час карантину
Кабмін скасував заборону на діяльність закладів ветеринарної медицини та торгівлю ветпрепаратами і кормами на час карантину у зв’язку із коронавірусом.
Джерело: держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Дослівно: "Уряд зняв заборону на діяльність закладів ветеринарної медицини з надання послуг у сфері лікувальної допомоги тваринам, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними препаратами, кормами під час карантину".
Деталі: Крім того, Кабмін зняв обмеження на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом.
Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 25 березня.
Відзначається, що зняття обмежень запобігатиме виникненню і розповсюдженню інфекційних захворювань серед домашніх та сільськогосподарських тварин, а також спалахів хвороб, спільних для людей і тварин.
А зняття обмежень на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом сприятиме своєчасному проведенню весняно-польових робіт в Україні.
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Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, станом на 26 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 118 245 осіб, померли 22 169 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 491 623 випадки інфікування.
- В Україні виявили 162 випадки захворювання COVID-19, 5 людей померли, 1 – вилікувалась.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
- Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.