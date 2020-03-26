Уряд дозволив працювати ветклінікам та зооаптекам під час карантину

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Четвер, 26 березня 2020, 16:04

Кабмін скасував заборону на діяльність закладів ветеринарної медицини та торгівлю ветпрепаратами і кормами на час карантину у зв’язку із коронавірусом.

Джерело: держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Дослівно: "Уряд зняв заборону на діяльність закладів ветеринарної медицини з надання послуг у сфері лікувальної допомоги тваринам, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними препаратами, кормами під час карантину".

Деталі: Крім того, Кабмін зняв обмеження на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом.

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 25 березня.

Відзначається, що зняття обмежень запобігатиме виникненню і розповсюдженню інфекційних захворювань серед домашніх та сільськогосподарських тварин, а також спалахів хвороб, спільних для людей і тварин.

А зняття обмежень на торгівлю пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом сприятиме своєчасному проведенню весняно-польових робіт в Україні.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів карантин Covid-2019 коронавірус


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