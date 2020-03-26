Правительство разрешило работать ветклиникам и зооаптекам во время карантина
Кабмин отменил запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины и торговлю ветпрепаратами и кормами на время карантина в связи с коронавирусом.
Источник: госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Дословно: "Правительство сняло запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины по оказанию услуг в сфере лечебной помощи животным, оптовой, розничной торговли ветеринарными препаратами, кормами во время карантина".
Детали: Кроме того, сняты ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 25 марта.
Отмечается, что снятие ограничений предотвратит возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для человека и животных.
А снятие ограничений на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом будет способствовать своевременному проведению весенне-полевых работ в Украине.