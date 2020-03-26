Правительство разрешило работать ветклиникам и зооаптекам во время карантина

Кабмин отменил запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины и торговлю ветпрепаратами и кормами на время карантина в связи с коронавирусом.

Источник: госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Дословно: "Правительство сняло запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины по оказанию услуг в сфере лечебной помощи животным, оптовой, розничной торговли ветеринарными препаратами, кормами во время карантина".

Детали: Кроме того, сняты ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 25 марта.

Отмечается, что снятие ограничений предотвратит возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для человека и животных.

А снятие ограничений на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом будет способствовать своевременному проведению весенне-полевых работ в Украине.

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