Правительство разрешило работать ветклиникам и зооаптекам во время карантина
Кабмин отменил запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины и торговлю ветпрепаратами и кормами на время карантина в связи с коронавирусом.
Источник: госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Дословно: "Правительство сняло запрет на деятельность учреждений ветеринарной медицины по оказанию услуг в сфере лечебной помощи животным, оптовой, розничной торговли ветеринарными препаратами, кормами во время карантина".
Детали: Кроме того, сняты ограничения на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 25 марта.
Отмечается, что снятие ограничений предотвратит возникновение и распространение инфекционных заболеваний среди домашних и сельскохозяйственных животных, а также вспышек болезней, общих для человека и животных.
А снятие ограничений на торговлю пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом будет способствовать своевременному проведению весенне-полевых работ в Украине.
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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Напомним:
- По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, по состоянию на 26 марта от коронавируса во всем мире вылечились 118 245 человек, умерли 22 169 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 491 623 случаев инфицирования.
- В Украине обнаружили 162 случая заболевания COVID-19, 5 человек погибли, 1 - вылечился.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
- Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.