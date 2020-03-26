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Коронавірус підтвердили вже у 4 осіб на Вінничині

Четвер, 26 березня 2020, 15:05
Коронавірус підтвердили вже у 4 осіб на Вінничині

На Вінниччині лабораторно підтверджено Covid-19 вже у 4 осіб, в тому числі у дитини.

Джерело: Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

Дослівно: "Станом на 14.00 26 березня на території Вінницької області зареєстровано 32 підозри на Covid-19. У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 4 випадках виявлений коронавірус, в тому числі, в однієї дитини".

Деталі: Згідно з повідомленням, зразки матеріалів ще від 4 хворих досліджуються.

Що було раніше: перший випадок захворювання на Covid-19 було виявлено на Вінничині добою раніше.

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Передісторія: 

  • Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 5 летальні. Найбільше у Чернівецькій області 42 випадки (1 з яких летальний), Києві – 34 випадки та Київській області – 24 випадки.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВінницька область
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