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Коронавирус подтвердили уже у 4 человек в Винницкой области

Четверг, 26 марта 2020, 15:05
Коронавирус подтвердили уже у 4 человек в Винницкой области

В Винницкой области лабораторно подтвержден Covid-19 уже у 4 человек, в том числе у ребенка.

Источник: Винницкий областной лабораторный центр МЗ.

Дословно: "По состоянию на 14.00 26 марта на территории области зарегистрировано 32 подозрения на Covid-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в том числе, у одного ребенка".

Детали: Согласно сообщению, образцы материалов еще от 4 больных исследуются.

Что было раньше: первый случай заболевания Covid-19 был обнаружен в Винницкой сутками ранее.

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Знать больше Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных. Больше всего в Черновицкой области 42 случая (один из которых летальный), Киеве – 34 случая и Киевской области – 24 случая.

Темы: коронавирусВинницкая область
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