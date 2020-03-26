Коронавирус подтвердили уже у 4 человек в Винницкой области

538 просмотров
Четверг, 26 марта 2020, 16:05

В Винницкой области лабораторно подтвержден Covid-19 уже у 4 человек, в том числе у ребенка.

Источник: Винницкий областной лабораторный центр МЗ.

Дословно: "По состоянию на 14.00 26 марта на территории области зарегистрировано 32 подозрения на Covid-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в том числе, у одного ребенка".

Детали: Согласно сообщению, образцы материалов еще от 4 больных исследуются.

Что было раньше: первый случай заболевания Covid-19 был обнаружен в Винницкой сутками ранее.

Читайте также: Тестировать, чтобы выжить. Что Украина делает для тестирования на коронавирус

Знать больше Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных. Больше всего в Черновицкой области 42 случая (один из которых летальный), Киеве – 34 случая и Киевской области – 24 случая.

Темы: коронавирус Винницкая область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство разрешило работать ветклиникам и зооаптекам во время карантина 26 марта 2020, 16:04
Круглосуточный оперативный штаб по противодействию Covid-19 начал работу 26 марта 2020, 15:49
На Ивано-Франковщине Covid-19 у полицейского: проверят 20 его коллег 26 марта 2020, 15:31
Все новости
Главные новости
Учебный год в Украине закончится 1 июля для всех, кроме выпускников
На Черниговщине первый случай инфицирования Covіd-19
В Испании смертность от коронавируса снизилась впервые за неделю
Кличко: Зеленский обещал отменить приказы о VIP-палатах
Все новости
здоровье

Длительное сидение нам вредит. Почему и что с этим делать

мнение

Почему комнатные растения не приносят вам пользы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!