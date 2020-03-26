Коронавирус подтвердили уже у 4 человек в Винницкой области
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Четверг, 26 марта 2020, 16:05
В Винницкой области лабораторно подтвержден Covid-19 уже у 4 человек, в том числе у ребенка.
Источник: Винницкий областной лабораторный центр МЗ.
Дословно: "По состоянию на 14.00 26 марта на территории области зарегистрировано 32 подозрения на Covid-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в том числе, у одного ребенка".
Детали: Согласно сообщению, образцы материалов еще от 4 больных исследуются.
Что было раньше: первый случай заболевания Covid-19 был обнаружен в Винницкой сутками ранее.
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Предыстория:
- По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных. Больше всего в Черновицкой области 42 случая (один из которых летальный), Киеве – 34 случая и Киевской области – 24 случая.
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