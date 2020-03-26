На Закарпатті призупинять рух і встановлять блокпости через коронавірус

Закарпатська обласна державна адміністрація вирішила обмежити переміщення по території області з 00:00 27 березня до 24 квітня.

Джерело: в.о. голови ОДА Олексій Гетманенко в Facebook

Пряма мова: "Починаючи із 00.00 27 березня до 24 квітня на території області вводять обмежувальні заходи:

призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг:

- Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород);

- Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)".

Деталі: Також ОДА вирішила виставити КПП на перевальних ділянках Яблунецького перевалу (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) і Абранського перевалу (автодорога М-06 Київ-Чоп) і проводити температурний скринінг тих, хто в'їжджає на територію області.

Крім того, в області зупинять роботу всіх ринків, за винятком великих продуктових оптових ринків, і роботу відділень для приготування та прийому їжі, кави, інших напоїв, розміщених на АЗС.

Що було раніше: Влада Сум вирішила впровадити контроль на в’їзді і просить мати з собою документи.

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