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На Закарпатті призупинять рух і встановлять блокпости через коронавірус

Четвер, 26 березня 2020, 16:28
На Закарпатті призупинять рух і встановлять блокпости через коронавірус

Закарпатська обласна державна адміністрація вирішила обмежити переміщення по території області з 00:00 27 березня до 24 квітня.

Джерело: в.о. голови ОДА Олексій Гетманенко в Facebook

Пряма мова: "Починаючи із 00.00 27 березня до 24 квітня на території області вводять обмежувальні заходи:

  • призупинено рух автомобільного транспорту шляхом виставлення блок-постів на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг:

- Ужоцький перевал (автодорога Н-13 Львів-Самбір-Ужгород);
- Торунський (Вишківський) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)".

Деталі: Також ОДА вирішила виставити КПП на перевальних ділянках Яблунецького перевалу (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) і Абранського перевалу (автодорога М-06 Київ-Чоп) і проводити температурний скринінг тих, хто в'їжджає на територію області.

Крім того, в області зупинять роботу всіх ринків, за винятком великих продуктових оптових ринків, і   роботу відділень для приготування та прийому їжі, кави, інших напоїв, розміщених на АЗС.

Що було раніше: Влада Сум вирішила впровадити контроль на в’їзді і просить мати з собою документи.

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Передісторія: 

  • Станом на 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 5 летальні. Найбільше у Чернівецькій області 42 випадки (1 з яких летальний), Києві – 34 випадки та Київській області – 24 випадки.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаттякарантинкоронавірус
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