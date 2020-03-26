На Закарпатье приостановят движение и установят блокпосты из-за коронавируса

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Четверг, 26 марта 2020, 17:28

Закарпатская областная государственная администрация решила ограничить перемещение по территории области с 00:00 27 марта до 24 апреля.

Источник: и.о. председателя ОГА Алексей Гетманенко в Facebook

Прямая речь: "Начиная с 00.00 27 марта до 24 апреля на территории области вводят ограничительные мероприятия:

  • приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог:

- Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород),

- Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)".

Детали: Также ОГА решила выставить КПП на перевалочных участках Яблунецкого перевала (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранского перевала (автодорога М-06 Киев-Чоп) и проводить температурный скрининг всех въезжающих на территорию области.

Кроме того, в области остановят работу всех рынков, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков, и работу отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС.

Что было раньше: Власти Сум решили ввести контроль на въезде и просят людей иметь при себе документы. 

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Предыстория: 

  • По состоянию на 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 5 летальных. Больше всего в Черновицкой области 42 случая (один из которых летальный), Киеве – 34 случая и Киевской области – 24 случая. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Закарпатье карантин коронавирус


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