На Закарпатье приостановят движение и установят блокпосты из-за коронавируса

Закарпатская областная государственная администрация решила ограничить перемещение по территории области с 00:00 27 марта до 24 апреля.

Источник: и.о. председателя ОГА Алексей Гетманенко в Facebook

Прямая речь: "Начиная с 00.00 27 марта до 24 апреля на территории области вводят ограничительные мероприятия:

приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог:

- Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород),

- Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)".

Детали: Также ОГА решила выставить КПП на перевалочных участках Яблунецкого перевала (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранского перевала (автодорога М-06 Киев-Чоп) и проводить температурный скрининг всех въезжающих на территорию области.

Кроме того, в области остановят работу всех рынков, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков, и работу отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС.

Что было раньше: Власти Сум решили ввести контроль на въезде и просят людей иметь при себе документы.

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