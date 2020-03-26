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Нардепи розглядають нову дату для позачергової Ради

Четвер, 26 березня 2020, 20:13
Нардепи розглядають нову дату для позачергової Ради

Народні депутати розглядають можливість провести позачергове засідання Верховної Ради не в суботу, як планувалося раніше, а в неділю, 29 березня.

Джерело: співрозмовники Української правди у фракціях "Батьківщина", "Голос" і "Слуга народу"

Деталі: Вони пояснюють, що засідання в суботу може не відбутися, тому що депутати разом з урядом не встигають як слід підготувати законопроєкти. Кажуть, вони ще "сирі".

Тому розглядається запасна можливість проведення засідання в неділю.

За словами нардепів, зараз уряд разом з парламентом корегують бюджет і дописують проєкти законів.

Нагадаємо:

  • Перед позачерговим засіданням парламенту президент Володимир Зеленський зустрівся з головами фракцій і груп. Глава держави наголосив їм на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, оскільки перед Україною нині стоять великі виклики, і парламент має допомогти їх подолати.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радазаконодавство
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