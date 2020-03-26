Нардепы рассматривают новую дату для внеочередной Рады

Народные депутаты рассматривают возможность провести внеочередное заседание Верховной Рады не в субботу, как планировалось раньше, а в воскресенье, 29 марта.

Источник: собеседники Украинской правды во фракциях "Батькивщина", "Голос" и "Слуга народа"

Детали: Они объясняют, что заседание в субботу может не состояться, так как депутаты вместе с правительством не успевают как следует подготовить законопроекты. Говорят, они еще "серые".

Поэтому рассматривается запасная возможность проведения заседания в воскресенье.

По словам нардепов, сейчас правительство вместе с парламентом корректируют бюджет и дописывают проекты законов.