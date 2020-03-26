Нардепы рассматривают новую дату для внеочередной Рады
1039 просмотров
Четверг, 26 марта 2020, 21:13
Народные депутаты рассматривают возможность провести внеочередное заседание Верховной Рады не в субботу, как планировалось раньше, а в воскресенье, 29 марта.
Источник: собеседники Украинской правды во фракциях "Батькивщина", "Голос" и "Слуга народа"
Детали: Они объясняют, что заседание в субботу может не состояться, так как депутаты вместе с правительством не успевают как следует подготовить законопроекты. Говорят, они еще "серые".
Поэтому рассматривается запасная возможность проведения заседания в воскресенье.
По словам нардепов, сейчас правительство вместе с парламентом корректируют бюджет и дописывают проекты законов.
Роман Кравец, УП
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!