Понад 350 українців вилетіли спецрейсом з Нью-Йорка

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Четвер, 26 березня 2020, 22:54

Із Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту.

Джерело: Постійне представництво України при ООН у Тwitter.

Дословно: "Спецрейс FlyUIA за маршрутом Нью-Йорк - Київ вилетів відповідно до розкладу. Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира".

Що передувало: Німеччина підтримала прохання України про евакуацію українських громадян з віддалених куточків світу німецькими літаками.

За сприяння дипломатів, додому вже повернули 72 305 українців.

Українська правда
Теми: США коронавірус українці епідемія


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