Понад 350 українців вилетіли спецрейсом з Нью-Йорка
Четвер, 26 березня 2020, 21:54
Із Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту.
Джерело: Постійне представництво України при ООН у Тwitter.
Дословно: "Спецрейс FlyUIA за маршрутом Нью-Йорк - Київ вилетів відповідно до розкладу. Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира".
Спецрейс @fly_uia за маршрутом Нью-Йорк - #Київ вилетів відповідно до розкладу.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020
Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px
Що передувало: Німеччина підтримала прохання України про евакуацію українських громадян з віддалених куточків світу німецькими літаками.
За сприяння дипломатів, додому вже повернули 72 305 українців.
Українська правда