Понад 350 українців вилетіли спецрейсом з Нью-Йорка

Із Нью-Йорка вилетів спецрейс із 354 українцями на борту.

Джерело: Постійне представництво України при ООН у Тwitter.

Дословно: "Спецрейс FlyUIA за маршрутом Нью-Йорк - Київ вилетів відповідно до розкладу. Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира".

Спецрейс @fly_uia за маршрутом Нью-Йорк - #Київ вилетів відповідно до розкладу.



Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020

Що передувало: Німеччина підтримала прохання України про евакуацію українських громадян з віддалених куточків світу німецькими літаками.

За сприяння дипломатів, додому вже повернули 72 305 українців.