Более 350 украинцев вылетели спецрейсом из Нью-Йорка
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Четверг, 26 марта 2020, 22:54
Из Нью-Йорка вылетел спецрейс из 354 украинцами на борту.
Источник: Постоянное представительство Украины при ООН в Тwitter.
Дословно: "Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел в соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах".
Спецрейс @fly_uia за маршрутом Нью-Йорк - #Київ вилетів відповідно до розкладу.
Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px
— UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020
Что предшествовало: Германия поддержала просьбу Украины об эвакуации украинских граждан из отдаленных уголков мира немецкими самолетами.
При содействии дипломатов, домой уже вернули 72305 граждан Украины.
Украинская правда
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