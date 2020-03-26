Более 350 украинцев вылетели спецрейсом из Нью-Йорка

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс из 354 украинцами на борту.

Источник: Постоянное представительство Украины при ООН в Тwitter.

Дословно: "Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел в соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах".

Спецрейс @fly_uia за маршрутом Нью-Йорк - #Київ вилетів відповідно до розкладу.



Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажира. pic.twitter.com/IR5rdVr7Px — UKR Mission to UN (@UKRinUN) March 26, 2020

Что предшествовало: Германия поддержала просьбу Украины об эвакуации украинских граждан из отдаленных уголков мира немецкими самолетами.

При содействии дипломатов, домой уже вернули 72305 граждан Украины.