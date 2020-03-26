Более 350 украинцев вылетели спецрейсом из Нью-Йорка

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Четверг, 26 марта 2020, 22:54

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс из 354 украинцами на борту.

Источник: Постоянное представительство Украины при ООН в Тwitter.

Дословно: "Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел в соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах".

Что предшествовало: Германия поддержала просьбу Украины об эвакуации украинских граждан из отдаленных уголков мира немецкими самолетами.

При содействии дипломатов, домой уже вернули 72305 граждан Украины.

Украинская правда
Темы: США коронавирус украинцы эпидемия


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