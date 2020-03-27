Думки росіян з приводу обнуління термінів Путіна розділилися порівну
Думки росіян щодо поправки до Конституції, яка обнуляє президентські терміни чинного глави держави Володимира Путіна, розділилися порівну.
Джерело: результати соцопитування "Левада-центру"
Деталі: Обнуління президентських термінів схвалюють 48% опитаних (23% – безумовно схвалюють, 25% – скоріше схвалюють), 47% – не схвалюють (скоріше не схвалюють 17%, безумовно ні – 30%). 6% росіян не змогли відповісти на питання.
Разом з тим 46% опитаних хотіли б бачити Путіна на посаді президента РФ після закінчення його нинішнього терміну, після 2024 року (це найнижчий показник з 2016 року, коли Путіна хотіли бачити знову президентом 58% росіян).
Не хотіли б, щоб Путін був президентом після 2024 року, – 40% (це найвищий показник з 2014 року, коли Путіна не хотіли бачити президентом після закінчення терміну 19%). Ще 14% не змогли відповісти.
Опитування проходило 19-25 березня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1624 осіб у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.
Дослідження проводилося на дому у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2% для показників, близьких до 10%/90% і 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.
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Передісторія:
- 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
- 23 січня відбулися перше читання поправок – залишилося ще два.
- 10 березня Державна Дума РФ підтримала поправку до Конституції РФ про обнулення президентських термінів.
- 22 квітня планується провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.