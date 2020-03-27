Мнение россиян по поводу обнуления сроков Путина разделилось поровну
Мнение россиян относительно поправки в Конституцию, обнуляющей президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина, разделилось поровну.
Источник: результаты соцопроса "Левада-центра"
Детали: Обнуление президентских сроков одобряют 48% опрошенных (23% – определенно одобряют, 25% – скорее одобряют), 47% – не одобряют (скорее не одобряют 17%, определенно нет – 30%). 6% россиян затруднились ответить на вопрос.
Вместе с тем 46% опрошенных хотели бы видеть Путина на посту президента РФ по истечении его нынешнего срока, после 2024 года (это самый низкий показатель с 2016 года, когда Путина хотели видеть снова президентом 58% россиян).
Не хотели бы, чтобы Путин был президентом после 2024 года, – 40% (это самый высокий показатель с 2014 года, когда Путина не хотели видеть президентом после истечения срока 19%). Еще 14% затруднились ответить.
Опрос проходил 19-25 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%;
2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90% и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
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Предыстория:
- 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
- 23 января состоялось первое чтение поправок – осталось еще два.
- 10 маорта Государственная Дума РФ поддержала поправку к Конституции РФ об обнулении президентских сроков.
- 22 апреля планируется провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.