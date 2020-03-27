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На Рівненщині підтвердили 9 випадків коронавірусу

П'ятниця, 27 березня 2020, 09:00
На Рівненщині підтвердили 9 випадків коронавірусу

У Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на Covid-19, одна людина померла.

Джерело: глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова: "Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами.

Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, і померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках".

Деталі: За словами Коваля, наразі хворі ізольовані. Їхній стан стабільний. Інфікованим надають необхідну допомогу.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія:

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.

Українська правда

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Теми: коронавірусРівненська область
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