На Рівненщині підтвердили 9 випадків коронавірусу
У Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на Covid-19, одна людина померла.
Джерело: глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль у Facebook
Пряма мова: "Рівненський обласний лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами.
Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, і померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках".
Деталі: За словами Коваля, наразі хворі ізольовані. Їхній стан стабільний. Інфікованим надають необхідну допомогу.
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Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
- За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.