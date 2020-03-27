На Ровенщине подтвердили 9 случаев коронавируса

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Пятница, 27 марта 2020, 10:00

В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания Covid-19, один человек умер.

Источник: глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами.

Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях".

Детали: По словам Коваля, сейчас больные изолированы. Их состояние стабильное. Инфицированным оказывают необходимую помощь.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2.

Украинская правда
Темы: коронавирус Ровенская область


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