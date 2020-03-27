На Ровенщине подтвердили 9 случаев коронавируса

В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания Covid-19, один человек умер.

Источник: глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь: "Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами.

Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях".

Детали: По словам Коваля, сейчас больные изолированы. Их состояние стабильное. Инфицированным оказывают необходимую помощь.

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