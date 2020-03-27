На Ровенщине подтвердили 9 случаев коронавируса
В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания Covid-19, один человек умер.
Источник: глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook
Прямая речь: "Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестами.
Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях".
Детали: По словам Коваля, сейчас больные изолированы. Их состояние стабильное. Инфицированным оказывают необходимую помощь.
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Предыстория:
- По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
- За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2.