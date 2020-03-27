У Криму 7 нових випадків зараження Covid-19

2597 переглядів
П'ятниця, 27 березня 2020, 10:08

Сім нових випадків зараження коронавірусом виявили в окупованому Криму за останню добу, усі люди вернулися з закордонних поїздок.

Джерело: ТАСС з посиланням на так званого главу Криму Сергія Аксьонова

Пряма мова Аксьонова вранці 27 березня: "У нас за минулу добу сім нових хворих. Всі приїжджі, кримчани, які були в закордонних відрядженнях.

З них шість осіб – члени двох різних сімей, які здійснювали подорож на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ. Одна людина також відвідував ОАЕ, здійснювала туристичну подорож на круїзному лайнері, що прямував за іншим маршрутом".

Деталі: За словами Аксенова, діагноз підтверджений результатами лабораторних досліджень.

Стан усіх хворих задовільний, хвороба протікає безсимптомно.

Аксьонов також додав, що коло контактних осіб визначили. Особи з числа близьких контактів госпіталізовані в інфекційні відділення, особи з числа віддалених контактів перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції. Усіх цих людей також перевірять на коронавірус.

Повідомляється, що найближчим часом в Криму розгорнуть обсерватори в Ялті і Євпаторії, а також підготують обсерватор в Керчі.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія:

  • Перший випадок коронавірусної інфекції в окупованому Росією Криму підтвердили 21 березня у жителя півострова, який прибув з Франції.
  • 27 березня стало відомо, що у лікарнях Криму перебувають більше тисячі людей, які захворіли на пневмонію. 
  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.

Теми: Крим коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Криму з пневмонією госпіталізовано більше 1000 людей 27 березня 2020, 03:45
Офіс президента дав кримчанам поради щодо карантину 26 березня 2020, 20:58
У Сімферополі окупанти перейменують 29 вулиць в честь "видатних" росіян 26 березня 2020, 19:05
Усі новини
Головні новини
В Україні уже 218 випадків COVID 19, за добу – 62
Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон і запустити ринок землі – МВФ
ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ ПРИСКОРЮЄТЬСЯ З ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНОЮ ШВИДКІСТЮ — ВООЗ
В Україні зафіксовано 196 заражень коронавірусом
Усі новини
Кіно

ТОП-10 найпопулярніших фільмів та серіалів від Netflix

Освіта

120 безкоштовних онлайн-курсів від Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow