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У Криму 7 нових випадків зараження Covid-19

П'ятниця, 27 березня 2020, 09:08
У Криму 7 нових випадків зараження Covid-19

Сім нових випадків зараження коронавірусом виявили в окупованому Криму за останню добу, усі люди вернулися з закордонних поїздок.

Джерело: ТАСС з посиланням на так званого главу Криму Сергія Аксьонова

Пряма мова Аксьонова вранці 27 березня: "У нас за минулу добу сім нових хворих. Всі приїжджі, кримчани, які були в закордонних відрядженнях.

З них шість осіб – члени двох різних сімей, які здійснювали подорож на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ. Одна людина також відвідував ОАЕ, здійснювала туристичну подорож на круїзному лайнері, що прямував за іншим маршрутом".

Деталі: За словами Аксенова, діагноз підтверджений результатами лабораторних досліджень.

Стан усіх хворих задовільний, хвороба протікає безсимптомно.

Аксьонов також додав, що коло контактних осіб визначили. Особи з числа близьких контактів госпіталізовані в інфекційні відділення, особи з числа віддалених контактів перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції. Усіх цих людей також перевірять на коронавірус.

Повідомляється, що найближчим часом в Криму розгорнуть обсерватори в Ялті і Євпаторії, а також підготують обсерватор в Керчі.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія:

  • Перший випадок коронавірусної інфекції в окупованому Росією Криму підтвердили 21 березня у жителя півострова, який прибув з Франції.
  • 27 березня стало відомо, що у лікарнях Криму перебувають більше тисячі людей, які захворіли на пневмонію. 
  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримкоронавірусCovid-2019
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