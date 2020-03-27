У Криму 7 нових випадків зараження Covid-19

Сім нових випадків зараження коронавірусом виявили в окупованому Криму за останню добу, усі люди вернулися з закордонних поїздок.

Джерело: ТАСС з посиланням на так званого главу Криму Сергія Аксьонова

Пряма мова Аксьонова вранці 27 березня: "У нас за минулу добу сім нових хворих. Всі приїжджі, кримчани, які були в закордонних відрядженнях.

З них шість осіб – члени двох різних сімей, які здійснювали подорож на одному і тому ж круїзному лайнері "Беліссімо" в ОАЕ. Одна людина також відвідував ОАЕ, здійснювала туристичну подорож на круїзному лайнері, що прямував за іншим маршрутом".

Деталі: За словами Аксенова, діагноз підтверджений результатами лабораторних досліджень.

Стан усіх хворих задовільний, хвороба протікає безсимптомно.

Аксьонов також додав, що коло контактних осіб визначили. Особи з числа близьких контактів госпіталізовані в інфекційні відділення, особи з числа віддалених контактів перебувають під медичним наглядом за місцем проживання на ізоляції. Усіх цих людей також перевірять на коронавірус.

Повідомляється, що найближчим часом в Криму розгорнуть обсерватори в Ялті і Євпаторії, а також підготують обсерватор в Керчі.

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