В Крыму 7 новых случаев заражения Covid-19

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в оккупированном Крыму за последние сутки, все люди прибыли из заграничных поездок.

Источник: ТАСС со ссылкой на так называемого главу Крыма Сергея Аксенова

Прямая речь Аксенова утром 27 марта: "У нас за истекшие сутки семь новых заболевших. Все приезжие, крымчане, которые были в заграничных командировках.

Из них шесть человек – члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. Один человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшем по другому маршруту".

Детали: По словам Аксенова, диагноз подтвержден результатами лабораторных исследований.

Состояние всех заболевших удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно.

Аксенов также добавил, что круг контактных лиц определили. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Всех этих людей также проверят на коронавирус.

Сообщается, что в ближайшее время в Крыму развернут обсерваторы в Ялте и Евпатории, а также подготовят обсерватор в Керчи.

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