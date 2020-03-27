В Крыму 7 новых случаев заражения Covid-19
Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в оккупированном Крыму за последние сутки, все люди прибыли из заграничных поездок.
Источник: ТАСС со ссылкой на так называемого главу Крыма Сергея Аксенова
Прямая речь Аксенова утром 27 марта: "У нас за истекшие сутки семь новых заболевших. Все приезжие, крымчане, которые были в заграничных командировках.
Из них шесть человек – члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. Один человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшем по другому маршруту".
Детали: По словам Аксенова, диагноз подтвержден результатами лабораторных исследований.
Состояние всех заболевших удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно.
Аксенов также добавил, что круг контактных лиц определили. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Всех этих людей также проверят на коронавирус.
Сообщается, что в ближайшее время в Крыму развернут обсерваторы в Ялте и Евпатории, а также подготовят обсерватор в Керчи.
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Предыстория:
- Первый случай коронавирусной инфекции в оккупированном Россией Крыму подтвердили 21 марта у жителя полуострова, прибывшего из Франции.
- 27 марта стало известно, что в больницах Крыма находятся более тысячи человек, заболевших пневмонией.
- По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.