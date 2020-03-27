Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Крыму 7 новых случаев заражения Covid-19

Пятница, 27 марта 2020, 09:08
В Крыму 7 новых случаев заражения Covid-19

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в оккупированном Крыму за последние сутки, все люди прибыли из заграничных поездок.

Источник: ТАСС со ссылкой на так называемого главу Крыма Сергея Аксенова  

Прямая речь Аксенова утром 27 марта: "У нас за истекшие сутки семь новых заболевших. Все приезжие, крымчане, которые были в заграничных командировках.

Из них шесть человек – члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. Один человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшем по другому маршруту".

Детали: По словам Аксенова, диагноз подтвержден результатами лабораторных исследований.

Состояние всех заболевших удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно.

Аксенов также добавил, что круг контактных лиц определили. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Всех этих людей также проверят на коронавирус.

Сообщается, что в ближайшее время в Крыму развернут обсерваторы в Ялте и Евпатории, а также подготовят обсерватор в Керчи.   

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория: 

  • Первый случай коронавирусной инфекции в оккупированном Россией Крыму подтвердили 21 марта у жителя полуострова, прибывшего из Франции.
  • 27 марта стало известно, что в больницах Крыма находятся более тысячи человек, заболевших пневмонией.
  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Крым
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Шойгу готов завозить отдыхающих в оккупированный Крым десантными кораблями
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: