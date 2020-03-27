В Крыму 7 новых случаев заражения Covid-19

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Пятница, 27 марта 2020, 10:08

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в оккупированном Крыму за последние сутки, все люди прибыли из заграничных поездок.

Источник: ТАСС со ссылкой на так называемого главу Крыма Сергея Аксенова  

Прямая речь Аксенова утром 27 марта: "У нас за истекшие сутки семь новых заболевших. Все приезжие, крымчане, которые были в заграничных командировках.

Из них шесть человек – члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. Один человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшем по другому маршруту".

Детали: По словам Аксенова, диагноз подтвержден результатами лабораторных исследований.

Состояние всех заболевших удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно.

Аксенов также добавил, что круг контактных лиц определили. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Всех этих людей также проверят на коронавирус.

Сообщается, что в ближайшее время в Крыму развернут обсерваторы в Ялте и Евпатории, а также подготовят обсерватор в Керчи.   

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Предыстория: 

  • Первый случай коронавирусной инфекции в оккупированном Россией Крыму подтвердили 21 марта у жителя полуострова, прибывшего из Франции.
  • 27 марта стало известно, что в больницах Крыма находятся более тысячи человек, заболевших пневмонией.
  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.

Темы: Крым коронавирус Covid-2019


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