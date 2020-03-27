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Китай закрывает границу для иностранцев из-за пандемии COVID 19

Пятница, 27 марта 2020, 10:32
Китай закрывает границу для иностранцев из-за пандемии COVID 19

Из-за быстрого распространения COVID-19 в мире Китай временно прекращает въезд для иностранцев, даже если они имеют действующие китайские визы или вид на жительство.

Источник: Министерство иностранных дел КНР, решение от 26 марта

Детали: Китай, с которого началось распространение неизвестного ранее коронавируса Sars CoV 2, вводит такие ограничения с полуночи 28 марта.

Это не будет касаться дипломатов и владельцев виз С, которые выдают иностранцам для международной перевозки транспорта.

Как долго продляться ограничения, пока не определено.

Дословно: "...Иностранные граждане, прибывающие в Китай для осуществления необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или с гуманитарной целью могут подавать заявления на получение виз в посольствах или консульствах Китая. На въезд иностранных граждан с визами, выданными после этого объявления, оно не влияет.

Приостановление – временная мера, которую Китай вынужден принимать в свете вспышки и практики других стран. Китай будет поддерживать тесную связь со всеми сторонами и должным образом будет обмениваться персоналом с остальным миром в особых обстоятельствах".

Статистика Госкомитета по охране здоровья Китая по состоянию на 27 марта: За минувшие сутки на материковой части Китая зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 человека прибыли из-за рубежа (17 из них – в Шанхае), и только один – инфицировался внутри страны, в провинции Чжэцзян.

Всего насчитывается уже 595 инфицированных, прибывших в Китай из-за рубежа.

При этом еще 49 подозрений проверяют.

В провинции Хубэй, которая была эпицентром эпидемии, за последние сутки умерли еще 5 человек (из них 4 – в Ухане), но ни одного нового случая не зафиксировали.

537 пациентов 26 марта выписали из больницы после выздоровления.

837 человек, которые имели тесный контакт с зараженными пациентами, сняли с медицинского наблюдения.

Серьезных случаев уменьшилось за сутки на 201.

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Предыстория:

  • Новый коронавирус обнаружили в Ухане, китайской провинции Хубэй, в декабре 2019 года. Он получил название Sars CoV 2, а болезнь, которую он порождает, – COVID 19.
  • Китай блокировал карантинное город и провинцию, ввел жесткий карантин, а в марте эпидемия пошла на спад – и передвижение решили разрешить.
  • Тем временем в мире стремительно распространяется болезнь COVID 19, которая в тяжелых формах больше всего бьет по легким. Большинство стран ввели жесткие ограничения и закрыли границы.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияКитаймир
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