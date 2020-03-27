Китай закрывает границу для иностранцев из-за пандемии COVID 19

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Пятница, 27 марта 2020, 11:32

Из-за быстрого распространения COVID-19 в мире Китай временно прекращает въезд для иностранцев, даже если они имеют действующие китайские визы или вид на жительство.

Источник: Министерство иностранных дел КНР, решение от 26 марта

Детали: Китай, с которого началось распространение неизвестного ранее коронавируса Sars CoV 2, вводит такие ограничения с полуночи 28 марта.

Это не будет касаться дипломатов и владельцев виз С, которые выдают иностранцам для международной перевозки транспорта.

Как долго продляться ограничения, пока не определено.

Дословно: "...Иностранные граждане, прибывающие в Китай для осуществления необходимых экономических, торговых, научных или технологических мероприятий или с гуманитарной целью могут подавать заявления на получение виз в посольствах или консульствах Китая. На въезд иностранных граждан с визами, выданными после этого объявления, оно не влияет.

Приостановление – временная мера, которую Китай вынужден принимать в свете вспышки и практики других стран. Китай будет поддерживать тесную связь со всеми сторонами и должным образом будет обмениваться персоналом с остальным миром в особых обстоятельствах".

Дополняется…

Темы: Covid-2019 коронавирус эпидемия Китай мир


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