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Депутати не знають, коли буде засідання Ради – джерела

П'ятниця, 27 березня 2020, 11:27
Депутати не знають, коли буде засідання Ради – джерела

Народні депутати ще не знають, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради та наразі розглядають дві дати 28 або 29 березня.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу"

Деталі: Народні обранці "СН" очікують на засідання фракції, яке орієнтовно відбудеться о 19.00 27 березня.

Пряма мова джерела УП: "Сподіваємося, що на ньому буде прем’єр та голова Офісу. Можливо приїде президент".

Наразі не зрозуміло, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, але парламентарі розглядають дві дати: 28 або 29 березня.

Високопоставлене джерело УП, яке було присутнє на зустрічі уряду з головами фракцій 26 березня розповіло, що "зустріч із прем’єром показала неготовність": "Закони, які пропонує уряд надто сирі. Вони не те, що залу не пройдуть – вони комітети можуть не пройти".

Нагадаємо:

  • Перед позачерговим засіданням парламенту президент Володимир Зеленський зустрівся з головами фракцій і груп. Глава держави наголосив їм на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, оскільки перед Україною нині стоять великі виклики, і парламент має допомогти їх подолати.
  • Верховна Рада ще не визначилася, коли і як провести позачергове засідання, зараз робочі групи напрацьовують законопроєкти, які на ньому треба розглянути.
  • Раніше казали, що засідання може відбутися в суботу, 28 березня.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаCovid-2019карантинкоронавірус
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