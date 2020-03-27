Депутати не знають, коли буде засідання Ради – джерела

Народні депутати ще не знають, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради та наразі розглядають дві дати 28 або 29 березня.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу"

Деталі: Народні обранці "СН" очікують на засідання фракції, яке орієнтовно відбудеться о 19.00 27 березня.

Пряма мова джерела УП: "Сподіваємося, що на ньому буде прем’єр та голова Офісу. Можливо приїде президент".

Наразі не зрозуміло, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, але парламентарі розглядають дві дати: 28 або 29 березня.

Високопоставлене джерело УП, яке було присутнє на зустрічі уряду з головами фракцій 26 березня розповіло, що "зустріч із прем’єром показала неготовність": "Закони, які пропонує уряд надто сирі. Вони не те, що залу не пройдуть – вони комітети можуть не пройти".

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