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Депутаты не знают, когда будет заседание Рады – источники

Пятница, 27 марта 2020, 11:27
Депутаты не знают, когда будет заседание Рады – источники

Народные депутаты еще не знают, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады и сейчас рассматривают две даты 28 или 29 марта.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Детали: Народные избранники "СН" ожидают заседания фракции, которое ориентировочно состоится в 19.00 27 марта.

Прямая речь источники УП: "Надеемся, что на нем будет премьер и председатель Офиса. Возможно приедет президент".

Пока не ясно, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады, но парламентарии рассматривают две даты: 28 или 29 марта.

Высокопоставленный источник УП, который присутствовал на встрече правительства с главами фракций 26 марта рассказал, что "встреча с премьером показала неготовность": "Законы, которые предлагает правительство слишком сырые. Они не то, что зал не пройдут - они комитеты могут не пройти".

Напомним:

  • Перед внеочередным заседанием парламента президент Владимир Зеленский встретился с главами фракций и групп. Глава государства на встрече подчеркнул важность присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.
  • Верховная Рада еще не определилась, когда и как провести внеочередное заседание, сейчас рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые на нем надо рассмотреть.
  • Раньше говорили, что заседание может состояться в субботу, 28 марта.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаCovid-2019карантинкоронавирус
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