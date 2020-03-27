Депутаты не знают, когда будет заседание Рады – источники
Народные депутаты еще не знают, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады и сейчас рассматривают две даты 28 или 29 марта.
Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"
Детали: Народные избранники "СН" ожидают заседания фракции, которое ориентировочно состоится в 19.00 27 марта.
Прямая речь источники УП: "Надеемся, что на нем будет премьер и председатель Офиса. Возможно приедет президент".
Пока не ясно, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады, но парламентарии рассматривают две даты: 28 или 29 марта.
Высокопоставленный источник УП, который присутствовал на встрече правительства с главами фракций 26 марта рассказал, что "встреча с премьером показала неготовность": "Законы, которые предлагает правительство слишком сырые. Они не то, что зал не пройдут - они комитеты могут не пройти".
Напомним:
- Перед внеочередным заседанием парламента президент Владимир Зеленский встретился с главами фракций и групп. Глава государства на встрече подчеркнул важность присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.
- Верховная Рада еще не определилась, когда и как провести внеочередное заседание, сейчас рабочие группы нарабатывают законопроекты, которые на нем надо рассмотреть.
- Раньше говорили, что заседание может состояться в субботу, 28 марта.