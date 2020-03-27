У Києві створять базу хворих на коронавірус і контактних осіб

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П'ятниця, 27 березня 2020, 14:21

Київська міська адміністрація створює моніторингову групу, яка працюватиме над збором інформації про потенційно хворих на коронавірус та осіб, які з контактували з інфікованими на Covid-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 27 березня

Пряма мова: "Міська влада створює моніторингову групу, що працюватиме над збором інформації від сімейних лікарів, "Київського лабораторного центру МОЗ України", Державної прикордонної служби, Головного управління Національно поліції.

І кияни теж мають долучитись до цього і надавати інформацію про відомі їм випадки захворювань чи людей, які контактують з потенційними хворими.

Треба створити єдину інформаційну базу потенційно хворих осіб і тих, хто з ними контактували. Цих людей потрібно негайно відправляти лікуватися або на ізоляцію".  

Деталі: Кличко наголосив, що "вірус достатньо агресивний і розповсюджується дуже швидко", тому головним в його упередженні є обмеження соціальних контактів.  

Він закликав киян не виходити без потреби на вулицю і не гуляти з дітьми на майданчиках.

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Передісторія:

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2, 5 осіб померли.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ Віталій Кличко коронавірус Covid-2019


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