В Киеве создадут базу больных коронавирусом и контактных лиц

Киевская городская администрация создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных коронавирусом и лицах, контактировавших с инфицированными на Covid-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 27 марта

Прямая речь: "Городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, "Киевского лабораторного центра МОЗ Украины", Государственной пограничной службы, Главного управления национальной полиции.

И киевляне должны приобщиться к этому и предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или людях, которые контактируют с потенциальными больными.

Надо создать единую информационную базу потенциально больных лиц и тех, кто с ними контактировали. Этих людей нужно немедленно отправлять лечиться или на изоляцию".

Детали: Кличко отметил, что "вирус достаточно агрессивный и распространяется очень быстро", поэтому главным в его предупреждении является ограничение социальных контактов.

Он призвал киевлян не выходить без надобности на улицу и не гулять с детьми на площадках.

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