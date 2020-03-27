В Киеве создадут базу больных коронавирусом и контактных лиц
Киевская городская администрация создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных коронавирусом и лицах, контактировавших с инфицированными на Covid-19.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 27 марта
Прямая речь: "Городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, "Киевского лабораторного центра МОЗ Украины", Государственной пограничной службы, Главного управления национальной полиции.
И киевляне должны приобщиться к этому и предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или людях, которые контактируют с потенциальными больными.
Надо создать единую информационную базу потенциально больных лиц и тех, кто с ними контактировали. Этих людей нужно немедленно отправлять лечиться или на изоляцию".
Детали: Кличко отметил, что "вирус достаточно агрессивный и распространяется очень быстро", поэтому главным в его предупреждении является ограничение социальных контактов.
Он призвал киевлян не выходить без надобности на улицу и не гулять с детьми на площадках.
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Предыстория:
- По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
- За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли.