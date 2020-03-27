В Киеве создадут базу больных коронавирусом и контактных лиц

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Пятница, 27 марта 2020, 14:21

Киевская городская администрация создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных коронавирусом и лицах, контактировавших с инфицированными на Covid-19.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 27 марта

Прямая речь: "Городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, "Киевского лабораторного центра МОЗ Украины", Государственной пограничной службы, Главного управления национальной полиции.

И киевляне должны приобщиться к этому и предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или людях, которые контактируют с потенциальными больными.

Надо создать единую информационную базу потенциально больных лиц и тех, кто с ними контактировали. Этих людей нужно немедленно отправлять лечиться или на изоляцию".

Детали: Кличко отметил, что "вирус достаточно агрессивный и распространяется очень быстро", поэтому главным в его предупреждении является ограничение социальных контактов.

Он призвал киевлян не выходить без надобности на улицу и не гулять с детьми на площадках.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения Covid-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания Covid-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли. 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киев Виталий Кличко коронавирус Covid-2019


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