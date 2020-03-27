Ажіотаж на польському кордоні триває: уже пропустили майже 7,4 тисячі мандрівників

Прикордонники до опівдня пропустили в Україну з Польщі більше громадян ніж за всю минулу добу.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Зокрема, сьогодні до опівдня на кордоні з Польщею вже здійснено пропуск майже 7,4 тисячі таких мандрівників, це більше ніж учора за усю добу – 5,4 тис. осіб.

Наголошуємо: процедури прикордонного контролю будуть проводитися з врахуванням сучасних загроз. Ми не можемо прискорити пропуск, знижуючи якість контрольно-профілактичних заходів".

Деталі: Цієї доби в деяких пунктах пропуску на кордоні з ЄС значно зросла кількість громадян України, які прибули без власного транспорту.

Це ускладнює їхнє перетинання кордону, оскільки піше сполучення зараз не здійснюється. У зв’язку з цим, а також через додаткові контрольно-профілактичні заходи спостерігається накопичення людей у пунктах пропуску суміжних країн.

Людей, які прибули пішки, переправляють через кордон автобусами. Через ажіотаж залучено додатковий інспекторський склад, працюють додаткові смуги, де оформлення відбувається із застосуванням мобільних комплексів прикордонного контролю.

Станом на 12.00 за інформацією представників Прикордонної варти Республіки Польща на території їх країни зібралося:

Навпроти пункту пропуску "Краківець" - понад 2 тисячі осіб.

Навпроти пункту пропуску "Ягодин" - 1,2 тисячі осіб.

Навпроти пункту пропуску "Рава-Руська" - 0,5 тисячі осіб.

Додатково: Охоронці кордону розраховують на розуміння співвітчизників, які повертаються з-за кордону. Просять врахувати, що прикордонники роблять все можливе для того, щоб не завдавати громадянам зайвих незручностей. Співробітники ДПСУ працюють без вихідних і з великим понаднормовим навантаженням. При цьому прикордонники також перебувають в зоні ризику, адже більшість підтверджених хворих на COVID-19 в Україні – це люди, які повернулися з-за кордону.

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі