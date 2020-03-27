Ажиотаж на польской границе: уже пропустили 7,4 тысячи, очереди не уменьшаются

Пограничники до полудня пропустили в Украину из Польши больше граждан, чем за все минувшие сутки.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В частности, сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тысячи таких путешественников, это больше чем вчера за все сутки - 5,4 тыс. человек.

Подчеркиваем: процедуры пограничного контроля будут проводиться с учетом современных угроз. Мы не можем ускорить пропуск, снижая качество контрольно-профилактических мероприятий".

Детали: В эти сутки в некоторых пунктах пропуска на границе с ЕС значительно возросло количество граждан Украины, которые прибыли без собственного транспорта.

Это затрудняет их пересечение границы, поскольку пешее сообщение сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мер наблюдается накопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран.

Людей, которые прибыли пешком, переправляют через границу автобусами. Из-за ажиотажа привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля.

По состоянию на 12.00 по информации представителей Пограничной стражи Республики Польша на территории их страны собралось:

Напротив пункта пропуска "Краковец" - более 2000 человек.

Напротив пункта пропуска "Ягодин" - 1,2 тысячи человек.

Напротив пункта пропуска "Рава-Русская" - 0,5 тысячи человек.

Дополнительно: Охранники границы рассчитывают на понимание соотечественников, возвращающихся из-за рубежа. Просят учесть, что пограничники делают все возможное для того, чтобы не причинять гражданам лишних неудобств. Сотрудники ГПСУ работают без выходных и с большиим сверхурочными нагрузками. При этом пограничники также находятся в зоне риска, ведь большинство подтвержденных больных COVID-19 в Украине - это люди, которые вернулись из-за границы.

Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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