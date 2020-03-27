Після заяви про закриття кордону додому масово кинулися українці з Польщі

Після заяви президента Володимира Зеленського про закриття кордонів до кінця п'ятниці минулої доби зріс пасажиропотік через державний кордон, особливо громадян без транспортних засобів.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП.

Деталі: 26 березня співробітники ДПСУ здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд так і на виїзд. Переважна більшість – понад 18 тисяч - це громадяни України, які поверталися з-за кордону.

У тому числі більше 6,5 тисячі наших співвітчизників прибули пішки в пункти пропуску з країнами ЄС (раніше їхня кількість фіксувалася на рівні 3800 людей) і були переправлені через кордон.

Найбільша кількість людей, які очікують на оформлення — на польській ділянці (тут діють три напрямки: Ягодин, Краківець і Рава Руська).

Їх перевозять через кордон автобусами, організованими міською владою та ДСНС.

Прикордонники зазначають, що через збільшення пасажиропотоку, а також додаткові контрольно-профілактичні заходи, тривалість контрольних процедур зросла. Громадян просять бути розважливими та терплячими: не створювати конфліктних ситуацій та натовпу.

На уточнююче запитання, як саме до кінця доби буде закрито кордон, чи отримають люди, яких не встигнуть перевезти, відмову в перетині, речник ДПСУ порадив дочекатися рішення уряду.

Пряма мова Демченка: "Які будуть діяти обмеження - потрібно чекати рішення уряду, коли будуть прописані чіткі норми. Однак, скоріш за все, конституційне право громадян України на повернення не буде порушено".

Додатково: В соцмережах можна знайти стріми, які фіксують скупчення людей на кордоні з Польщею.

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.

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