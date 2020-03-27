Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після заяви про закриття кордону додому масово кинулися українці з Польщі

П'ятниця, 27 березня 2020, 10:47
Черги почали формуватись ще увечері...
varta1.com.ua

Після заяви президента Володимира Зеленського про закриття кордонів до кінця п'ятниці минулої доби зріс пасажиропотік через державний кордон, особливо громадян без транспортних засобів.

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП.

Деталі: 26 березня співробітники ДПСУ здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд так і на виїзд. Переважна більшість – понад 18 тисяч - це громадяни України, які поверталися з-за кордону.

У тому числі більше 6,5 тисячі наших співвітчизників прибули пішки в пункти пропуску з країнами ЄС (раніше їхня кількість фіксувалася на рівні 3800 людей) і були переправлені через кордон.

Найбільша кількість людей, які очікують на оформлення — на польській ділянці (тут діють три напрямки: Ягодин, Краківець і Рава Руська).

Їх перевозять через кордон автобусами, організованими міською владою та ДСНС.

Прикордонники зазначають, що через збільшення пасажиропотоку, а також додаткові контрольно-профілактичні заходи, тривалість контрольних процедур зросла. Громадян просять бути розважливими та терплячими: не створювати конфліктних ситуацій та натовпу.

На уточнююче запитання, як саме до кінця доби буде закрито кордон, чи отримають люди, яких не встигнуть перевезти, відмову в перетині, речник ДПСУ порадив дочекатися рішення уряду.

Пряма мова Демченка: "Які будуть діяти обмеження - потрібно чекати рішення уряду, коли будуть прописані чіткі норми. Однак, скоріш за все, конституційне право громадян України на повернення не буде порушено".

Додатково: В соцмережах можна знайти стріми, які фіксують скупчення людей на кордоні з Польщею.

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія: 

  • Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
  • За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
  • Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 березня закликав урядовців розробити пропозиції щодо повного закриття пасажирського руху через кордон, адже люди, які повертаються з-за кордону в Україну, стають джерелом зараження коронавірусом у країні.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкордонПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: