Після заяви про закриття кордону додому масово кинулися українці з Польщі
Після заяви президента Володимира Зеленського про закриття кордонів до кінця п'ятниці минулої доби зріс пасажиропотік через державний кордон, особливо громадян без транспортних засобів.
Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко у коментарі УП.
Деталі: 26 березня співробітники ДПСУ здійснили понад 27 тисяч пропускних операцій, як на в’їзд так і на виїзд. Переважна більшість – понад 18 тисяч - це громадяни України, які поверталися з-за кордону.
У тому числі більше 6,5 тисячі наших співвітчизників прибули пішки в пункти пропуску з країнами ЄС (раніше їхня кількість фіксувалася на рівні 3800 людей) і були переправлені через кордон.
Найбільша кількість людей, які очікують на оформлення — на польській ділянці (тут діють три напрямки: Ягодин, Краківець і Рава Руська).
Їх перевозять через кордон автобусами, організованими міською владою та ДСНС.
Прикордонники зазначають, що через збільшення пасажиропотоку, а також додаткові контрольно-профілактичні заходи, тривалість контрольних процедур зросла. Громадян просять бути розважливими та терплячими: не створювати конфліктних ситуацій та натовпу.
На уточнююче запитання, як саме до кінця доби буде закрито кордон, чи отримають люди, яких не встигнуть перевезти, відмову в перетині, речник ДПСУ порадив дочекатися рішення уряду.
Пряма мова Демченка: "Які будуть діяти обмеження - потрібно чекати рішення уряду, коли будуть прописані чіткі норми. Однак, скоріш за все, конституційне право громадян України на повернення не буде порушено".
Додатково: В соцмережах можна знайти стріми, які фіксують скупчення людей на кордоні з Польщею.
Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Він наголосив, що 2 тижні тому попросив українців за кордоном повернутись в Україну, зараз у зв'язку з поширенням коронавірусу доводиться закривати кордон.
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Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Передісторія:
- Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження Covid-19.
- За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на Covid-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
- Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 березня закликав урядовців розробити пропозиції щодо повного закриття пасажирського руху через кордон, адже люди, які повертаються з-за кордону в Україну, стають джерелом зараження коронавірусом у країні.