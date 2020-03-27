У МОЗ пригрозили медзакладам, які приховують COVID-19: заберуть ліцензії
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що будуть відкликати ліцензії у медичних установ, які приховуватимуть випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Джерело: пресслужба МОЗ
Дослівно: "Жоден заклад охорони здоров’я України, у тому числі приватний, не має права приховувати результати при виявленні у пацієнта коронавірусної хвороби
Випадки неповідомлення про підтвердження коронавірусної інфекції будуть розслідуватися відповідними органами, а у самих закладів охорони здоров’я відкликатимуть ліцензії".
Деталі: За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, за законом всі заклади охорони здоров’я, діагностичні лабораторії, у разі виявлення хвороби, зобов’язані подати екстрене повідомлення до Центру громадського здоров’я, який веде статистику і облік.
Ляшко додав, що якщо будуть повторюватися випадки, коли про виявлення COVID-19 не повідомляється, у таких закладів відкликатимуть ліцензії, а керівників цих установ буде покарано.
Пряма мова Ляшка: "Це питання національної безпеки, оскільки інформування про підтверджений результат передбачає проведення епідеміологічного розслідування, проведення роботи з контактними особами інфікованого, їхня самоізоляція та ефективне проведення інших профілактичних протиепідемічних заходів".
Передісторія:
- В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 549,6 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу 24 863 людини, в Україні зафіксовано 5 смертей.
- В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.
- Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.
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