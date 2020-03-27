У МОЗ пригрозили медзакладам, які приховують COVID-19: заберуть ліцензії

1131 перегляд
П'ятниця, 27 березня 2020, 15:27

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що будуть відкликати ліцензії у медичних установ, які приховуватимуть випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Жоден заклад охорони здоров’я України, у тому числі приватний, не має права приховувати результати при виявленні у пацієнта коронавірусної хвороби

Випадки неповідомлення про підтвердження коронавірусної інфекції будуть розслідуватися відповідними органами, а у самих закладів охорони здоров’я відкликатимуть ліцензії".

Деталі: За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, за законом всі заклади охорони здоров’я, діагностичні лабораторії, у разі виявлення хвороби, зобов’язані подати екстрене повідомлення до Центру громадського здоров’я, який веде статистику і облік.

Ляшко додав, що якщо будуть повторюватися випадки, коли про виявлення COVID-19 не повідомляється, у таких закладів відкликатимуть ліцензії, а керівників цих установ буде покарано.

Пряма мова Ляшка: "Це питання національної безпеки, оскільки інформування про підтверджений результат передбачає проведення епідеміологічного розслідування, проведення роботи з контактними особами інфікованого, їхня самоізоляція та ефективне проведення інших профілактичних протиепідемічних заходів".

Передісторія:

  • В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 549,6 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу 24 863 людини, в Україні зафіксовано 5 смертей.
  • В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.
  • Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус МОЗ медицина Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Буковині з лікарні виписали ще двох людей, які мали COVID 19 – ОДА 27 березня 2020, 15:09
На Житомирщині – 6 позитивних тестів на СOVID-19 27 березня 2020, 14:54
У Києві створять базу хворих на коронавірус і контактних осіб 27 березня 2020, 14:21
Усі новини
Головні новини
"Реваншу нема": Венедіктова пояснила відсторонення Трепака і розслідування щодо Стерненка
Вбивство в будинку ексміністра: суд арештував Кожару
У начальника поліції Києва виявили коронавірус
У прем'єра Британії виявили коронавірус
Усі новини
посміхніться!

Коли сидиш на карантині і потроху сходиш з розуму. 10 чудернацьких фото

Медицина

Чого боїться коронавірус? Розповідають у МОЗ