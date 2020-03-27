У МОЗ пригрозили медзакладам, які приховують COVID-19: заберуть ліцензії

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що будуть відкликати ліцензії у медичних установ, які приховуватимуть випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Жоден заклад охорони здоров’я України, у тому числі приватний, не має права приховувати результати при виявленні у пацієнта коронавірусної хвороби

Випадки неповідомлення про підтвердження коронавірусної інфекції будуть розслідуватися відповідними органами, а у самих закладів охорони здоров’я відкликатимуть ліцензії".

Деталі: За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, за законом всі заклади охорони здоров’я, діагностичні лабораторії, у разі виявлення хвороби, зобов’язані подати екстрене повідомлення до Центру громадського здоров’я, який веде статистику і облік.

Ляшко додав, що якщо будуть повторюватися випадки, коли про виявлення COVID-19 не повідомляється, у таких закладів відкликатимуть ліцензії, а керівників цих установ буде покарано.

Пряма мова Ляшка: "Це питання національної безпеки, оскільки інформування про підтверджений результат передбачає проведення епідеміологічного розслідування, проведення роботи з контактними особами інфікованого, їхня самоізоляція та ефективне проведення інших профілактичних протиепідемічних заходів".

Передісторія:

В Україні зафіксовано вже 226 випадків захворювання на COVID 19, у світі – понад 549,6 тисяч. У світі померли від ускладнень коронавірусу 24 863 людини, в Україні зафіксовано 5 смертей.

В Україні з 12 березня оголошено карантин, його продовжено вже до 24 квітня. Влада передбачила покарання за порушення правил карантину.. Громадянм радять залишатися вдома, щоб знизити темпи поширення інфекції.

Із вечора 27 березня Україна закриває кордон навіть для своїх громадян.

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