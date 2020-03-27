В Минздраве пригрозили медучреждениям, которые скрывают COVID-19: заберут лицензии

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Пятница, 27 марта 2020, 15:27

В Министерстве здравоохранения напомнили, что будут отзывать лицензии у медицинских учреждений, которые будут скрывать случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "Ни одно учреждение здравоохранения Украины, в том числе частное, не имеет права скрывать результаты при выявлении у пациента коронавирусной болезни.

Случаи несообщения о подтверждении коронавирусной инфекции будут расследоваться соответствующими органами, а в самых учреждений здравоохранения будут отзывать лицензии".

Детали: По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, по закону все учреждения здравоохранения, диагностические лаборатории, в случае выявления болезни, обязаны подать экстренное сообщение в Центр общественного здоровья, который ведет статистику и учет.

Ляшко добавил, что если будут повторяться случаи, когда об обнаружении COVID-19 не сообщается, в таких заведений будут отзывать лицензии, а руководителей этих учреждений будут наказаны.

Прямая речь Ляшко: "Это вопрос национальной безопасности, поскольку информирование о подтверждении результата предусматривает проведение эпидемиологического расследования, проведение работы с контактными лицами инфицированного, их самоизоляция и эффективное проведение других профилактических противоэпидемических мероприятий".

Украинская правда
Темы: Covid-2019 коронавирус Минздрав медицина Украина


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