Люстрований експрокурор Києва, якого звільнили вдруге, знову пішов до суду
П'ятниця, 27 березня 2020, 14:53
Люстрований прокурор Києва Сергій Юлдашев, який в лютому цього року добився поновлення на роботі, а в березні знову був звільнений, пішов через це до суду.
Джерело: повідомлення Окружного адмінсуду Києва
Деталі: Юлдашев просить ОАСК визнати незаконним та скасувати наказ Генерального прокурора Ірини Венедиктової, яка 23 березня звільнила його з посади прокурора Києва.
Водночас, Юлдашев просить тимчасово до вирішення справи по суті зупинити дію цього наказу.
Наразі, Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує, чи є правові підстави для відкриття провадження та призупинення дії наказу.
Передісторія:
- 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Він підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
- 25 лютого 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив Юлдашева на посаді.
- 6 березня т.в.о генпрокурора Віктор Чумак призначив Юлдашева прокурором Києва.
- Вже 24 березня нова генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ свого попередника, таким чином, знову звільнивши Юлдашева.
Українська правда