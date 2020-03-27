Люстрований експрокурор Києва, якого звільнили вдруге, знову пішов до суду

Люстрований прокурор Києва Сергій Юлдашев, який в лютому цього року добився поновлення на роботі, а в березні знову був звільнений, пішов через це до суду.

Джерело: повідомлення Окружного адмінсуду Києва

Деталі: Юлдашев просить ОАСК визнати незаконним та скасувати наказ Генерального прокурора Ірини Венедиктової, яка 23 березня звільнила його з посади прокурора Києва.

Водночас, Юлдашев просить тимчасово до вирішення справи по суті зупинити дію цього наказу.

Наразі, Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує, чи є правові підстави для відкриття провадження та призупинення дії наказу.

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