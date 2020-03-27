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Люстрований експрокурор Києва, якого звільнили вдруге, знову пішов до суду

П'ятниця, 27 березня 2020, 14:53

Люстрований прокурор Києва Сергій Юлдашев, який в лютому цього року добився поновлення на роботі, а в березні знову був звільнений, пішов через це до суду.

Джерело: повідомлення Окружного адмінсуду Києва

Деталі: Юлдашев просить ОАСК визнати незаконним та скасувати наказ Генерального прокурора Ірини Венедиктової, яка 23 березня звільнила його з посади прокурора Києва.

Водночас, Юлдашев просить тимчасово до вирішення справи по суті зупинити дію цього наказу.

Наразі, Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує, чи є правові підстави для відкриття провадження та призупинення дії наказу.

Передісторія:

  • 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Він підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
  • 25 лютого 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив Юлдашева на посаді.
  • 6 березня т.в.о генпрокурора Віктор Чумак призначив Юлдашева прокурором Києва.
  • Вже 24 березня нова генеральний прокурор Ірина Венедіктова скасувала наказ свого попередника, таким чином, знову звільнивши Юлдашева.

Українська правда
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