Люстрированный экс-прокурора Киева, которого уволили во второй раз, снова пошел в суд

Люстрированный прокурор Киева Сергей Юлдашев, который в феврале этого года добился восстановления на работе, а в марте снова был уволен, пошел из-за этого в суд.

Источник: сообщение Окружного админсуда Киева

Детали: Юлдашев просит суд признать незаконным и отменить приказ Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая 23 марта уволила его с должности прокурора Киева.

В то же время, Юлдашев просит временно до решения дела по сути остановить действие приказа.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает, есть ли правовые основания для открытия производства и приостановлении действия приказа.

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