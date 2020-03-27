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Люстрированный экс-прокурора Киева, которого уволили во второй раз, снова пошел в суд

Пятница, 27 марта 2020, 14:53

Люстрированный прокурор Киева Сергей Юлдашев, который в феврале этого года добился восстановления на работе, а в марте снова был уволен, пошел из-за этого в суд.

Источник: сообщение Окружного админсуда Киева

Детали: Юлдашев просит суд признать незаконным и отменить приказ Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, которая 23 марта уволила его с должности прокурора Киева.

В то же время, Юлдашев просит временно до решения дела по сути остановить действие приказа.

Сейчас Окружной административный суд города Киева решает, есть ли правовые основания для открытия производства и приостановлении действия приказа.

Предыстория:

  • 24 марта 2015 года прокурор Киева Сергей Юлдашев был уволен согласно закону об очищении власти. Юлдашев подпадал под люстрацию, потому что в 2013-2014 был зампрокурора Луганской области.Большая палата Европейского суда не удовлетворила запрос украинской стороны. 25 февраля постановление ЕСПЧ вступило в силу.
  • 25 февраля Днепропетровский окружной админсуд восстановил Юлдашева в должности.
  • 6 марта в.и.о генпрокурора Виктор Чумак назначил Юлдашева прокурором Киева.
  • Уже 24 марта новая генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила приказ своего предшественника, таким образом, снова уволив Юлдашева.

Украинская правда
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