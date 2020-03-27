Експрес-тест показав перше захворювання коронавірусом на Полтавщині
У Кременчуку виявили перший позитивний результат експрес-тесту на коронавірус.
Джерело: мер Кременчука Віталій Малецький у facebook
Пряма мова: "На жаль, маємо перший позитивний експрес-тест у Кременчуці на COVID-19. Жінка, 75 років, з попереднім діагнозом пневмонія, за останній час за кордон не виїжджала".
Деталі: Малецький повідомив, що зараз проводяться усі необхідні заходи та встановлюється коло осіб, з якими контактувала жінка.
Для підтвердження діагнозу зразки аналізів відправлено в лабораторію в Києві.
Він додав, що зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуку експрес-тестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі тільки після аналізу ПЛР в Києві.
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Передісторія:
- Станом на 27 березня від коронавірусної хвороби померли 24 072 особи, одужали – 122 627. Усього зареєстровано 532 253 випадки зараження СOVID-19.
- За минулу добу в Україні підтвердили 62 нових випадки захворювання на СOVID-19, у цілому вже 218 громадян заразилися коронавірусом Sars CoV 2, 5 осіб померли.