Экспресс-тест показал первое заболевание коронавирусом на Полтавщине
В Кременчуке обнаружили первый положительный результат экспресс-теста на коронавирус.
Источник: мэр Кременчука Виталий Малецкий в facebook
Прямая речь: "К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19.
Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала".
Детали: Малецкий сообщил, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия и устанавливается круг лиц, с которыми контактировала женщина.
Для подтверждения диагноза образцы анализов отправлены в лабораторию в Киеве.
Он добавил, что образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве.
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Предыстория:
- По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения СOVID-19.
- За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания СOVID-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли.