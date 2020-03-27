Экспресс-тест показал первое заболевание коронавирусом на Полтавщине

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Пятница, 27 марта 2020, 17:45

В Кременчуке обнаружили первый положительный результат экспресс-теста на коронавирус.

Источник: мэр Кременчука Виталий Малецкий в facebook

Прямая речь: "К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19.

Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала".

Детали: Малецкий сообщил, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия и устанавливается круг лиц, с которыми контактировала женщина.

Для подтверждения диагноза образцы анализов отправлены в лабораторию в Киеве.

Он добавил, что образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве.

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Предыстория: 

  • По состоянию на 27 марта от коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели – 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения СOVID-19.
  • За прошедшие сутки в Украине подтвердили 62 новых случаев заболевания СOVID-19, в целом уже 218 граждан заразились коронавирусом Sars CoV 2, 5 человек умерли. 

Темы: Полтавская область коронавирус


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