Экспресс-тест показал первое заболевание коронавирусом на Полтавщине

В Кременчуке обнаружили первый положительный результат экспресс-теста на коронавирус.

Источник: мэр Кременчука Виталий Малецкий в facebook

Прямая речь: "К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19.

Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала".

Детали: Малецкий сообщил, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия и устанавливается круг лиц, с которыми контактировала женщина.

Для подтверждения диагноза образцы анализов отправлены в лабораторию в Киеве.

Он добавил, что образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория: