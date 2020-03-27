Священики УПЦ МП на "кукурузнику" літали над Одесою з молитвами від коронавірусу

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П'ятниця, 27 березня 2020, 19:02

Священослужителі УПЦ Московського патріархату з іконами і молитвами від коронавірусу три години літали над Одещиною на "кукурузнику".

Джерело: пресслужба Одеської єпархії УПЦ МП

Деталі: Московські священики взяли на борт літака АН-2 Касперівську чудотворну ікону Божої Матері, мощі святого великомученика Пантелеймона Цілителя, хрест святого праведного Іони Одеського Чудотворця, ікону Божої Матері "Всецариця" і три години літали над Одеською областю, намагаючись таким чином відігнати епідемію коронавірусу.

 

"За три години було здійснено обліт всіх населених пунктів Одеської єпархії, під час якого невпинно підносилася Богу молитва про помилування нашої Батьківщини, про припинення епідемії, про спасіння всіх людей, читалися акафісти і оспівувалися богослужбові піснеспіви", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі УПЦ МП назвали це дійство повітряним Хресним ходом  на літаку по межах Одеської єпархії.

Що було раніше: 27 березня священики УПЦ МП вирішили облетіти гелікоптером Запоріжжя, читаючи в небі молитву про порятунок від коронавірусу.

Цього ж тижня священики УПЦ МП їздили вулицями міста Мелітополь з іконами і місцевими святинями, просячи Бога про позбавлення від короновірусні епідемії і зцілення хворих.

Служителі УПЦ МП також їздили на вантажівці і поливали вулиці Бердянська "святою водою", проганяючи коронавірус.

За таким самим заняттям московських священиків бачили у Черкасах.

Теми: Одеська область коронавірус


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