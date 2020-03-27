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Священники УПЦ МП на "кукурузнике" летали над Одессой с молитвами от коронавируса

Пятница, 27 марта 2020, 18:02
Священники УПЦ МП на кукурузнике летали над Одессой с молитвами от коронавируса

Священнослужители УПЦ Московского патриархата с иконами и молитвами от коронавируса 3 часа летали над Одесчиной на "кукурузнике".

Источник: пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП

Детали: Московские священники взяли на борт самолета АН-2 Касперовскую чудотворную икону Божьей Матери, мощи святого великомученика Пантелеймона Целителя, крест святого праведного Ионы Одесского Чудотворца, икону Божией Матери "Всецарица" и 3 часа летали над Одесской областью, пытаясь таким образом отогнать эпидемию коронавируса.

 

"За три часа был совершен облет всех населенных пунктов Одесской епархии, во время которого непрестанно возносилась Богу молитва о помиловании нашей Родины, о прекращении эпидемии, о спасении всех людей, читались акафисты и воспевались богослужебные песнопения", - говорится в сообщении.

В пресс-служба УПЦ МП назвали это действо воздушным Крестным ходом на самолете по границам Одесской епархии.

Что было раньше: 27 марта священники УПЦ МП решили облететь на вертолете Запорожье, читая в небе молитву о спасении от коронавируса.

На этой же неделе священники УПЦ МП ездили по улицам города Мелитополь с иконами и местными святынями, прося Бога об избавлении от короновирусной эпидемии и исцелении больных.

Служители УПЦ МП также ездили на грузовике и поливали улицы Бердянска "святой водой", прогоняя коронавирус.

За таким же занятием московских священников видели в Черкассах.

Темы: Одесская областькоронавирус
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