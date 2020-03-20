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У Бердянську священники УПЦ МП "виганяють" коронавірус водою

П'ятниця, 20 березня 2020, 14:47
У Бердянську священники УПЦ МП виганяють коронавірус водою

Бердянські священнослужителі вирішили долучитися до боротьби з коронавірусом, окроплюючи місто освяченою водою та молитовним співом.

Джерело: сайт Бердянська 06153, відео Віталія Пархоменка у Facebook-групі Брд24/7 Бердянск

Деталі: Представники Української православної церкви Московського патріархату їздять вулицями міста на вантажівці й окроплюють усіх, хто проїжджає повз.

Із динаміків при цьому лунає "Наша вєра православна – вєра вєчна, вєра славна…".

Коментар користувача ВІталія Пархоменка: "Ну от як цих людей можна назвати? Щоб було зрозуміліше, це "мацковськиій патріарх".

Але не один він зафіксував це видовище.

Передісторія: 

  • Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19 у світі заразилися вже понад 245 тисяч людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали. Епідемія охопила вже 160 країн і територій.
  • В Україні станом на ранок 20 березня було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні. Одна людина вже одужала. Двоє українців померли в Італії.
  • В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У 3 областях (Чернівецькій, Житомирській, Київській) оголошено надзвичайну ситуацію. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.

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"Українська правда" у Threads

Теми: церкварелігіякоронавірусБердянськ
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