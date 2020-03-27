Встигнути до закриття кордону: українців почали пускати в Україну пішки

Аби прискорити оформлення українців, які поспіхом повертаються з Польщі після звістки про закриття кордону, прикордонники ухвалили безпрецедентне рішення – відкрити піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краківець".

Джерело: повідомлення на сайті Державної прикордонної служби

Деталі: Для цього охоронці кордону розгорнули пересувні автомобільні комплекси контролю на базі двох автомобілей. Там працюють 7 експертів з перевірки документів. Оформлення громадян на вхід в Україну розпочалося о 17:00.

Також організовано 9 автобусів та мікроавтобусів для перевезення українців. Очікується прибуття ще 9 транспортних засобів.

Станом на 18:00 на даному напрямку вже оформлено 160 громадян.

У ДПСУ зазначити, що пункт пропуску "Краківець" розташований на європейському автошляху А4, який бере свій початок у Німеччині та є найзручнішим маршрутом до кордону з Україною.

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито.

Через це на польскому кордоні утворилися велики черги з українців, що повертаються додому.