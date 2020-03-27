Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Встигнути до закриття кордону: українців почали пускати в Україну пішки

П'ятниця, 27 березня 2020, 18:21
Встигнути до закриття кордону: українців почали пускати в Україну пішки

Аби прискорити оформлення українців, які поспіхом повертаються з Польщі після звістки про закриття кордону, прикордонники ухвалили безпрецедентне рішення – відкрити піший напрямок руху поряд з пунктом пропуску "Краківець".

Джерело: повідомлення на сайті Державної прикордонної служби

Деталі: Для цього охоронці кордону розгорнули пересувні автомобільні комплекси контролю на базі двох автомобілей. Там працюють 7 експертів з перевірки документів. Оформлення громадян на вхід в Україну розпочалося о 17:00.

Також організовано 9 автобусів та мікроавтобусів для перевезення українців. Очікується прибуття ще 9 транспортних засобів.

Станом на 18:00 на даному напрямку вже оформлено 160 громадян.

У ДПСУ зазначити, що пункт пропуску "Краківець" розташований на європейському автошляху А4, який бере свій початок у Німеччині та є найзручнішим маршрутом до кордону з Україною.

Що було раніше: 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито.

Через це на польскому кордоні утворилися велики черги з українців, що повертаються додому.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонПольщакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
кордон
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
На українсько-польському кордоні зросли черги
Російський губернатор закликав жителів Шебекіного їхати вже додому
Останні новини
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: