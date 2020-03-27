Успеть до закрытия границы: украинцев начали пускать в Украину пешком

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Пятница, 27 марта 2020, 19:21

Чтобы ускорить оформление украинцев, которые спешно возвращаются из Польши после известия о закрытии границы, пограничники приняли беспрецедентное решение - открыть пешее направление движения рядом с пунктом пропуска "Краковец".

Источник: сообщение на сайте Государственной пограничной службы

Детали: Для этого пограничники развернули передвижные автомобильные комплексы контроля на базе двух автомобилей. Там работают 7 экспертов по проверке документов. Оформление граждан на вход в Украине началось в 17:00.

Также организованы 9 автобусов и микроавтобусов для перевозки украинцев. Ожидается прибытие еще 9 транспортных средств.

По состоянию на 18:00 на данном направлении уже оформлены 160 граждан.

В ГПСУ отметили, что пункт пропуска "Краковец" расположен на европейской автодороге А4, которая берет свое начало в Германии и является самым удобным маршрутом до границы с Украиной.

Что было раньше: 26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта.

Из-за этого на польской границе собрались большие очереди из возвращающихся украинцев.

Украинская правда
Темы: граница Польша карантин


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