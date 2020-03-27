Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
Пятница, 27 марта 2020, 19:37
Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.
Источник: заявление главы государства журналистам в пятницу после участия в заседании фракции "Слуга народа"
Прямая речь: "Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоялось именно в понедельник".
Детали: Президент пояснил, что еще надо подготовить некоторые приоритетные законопроекты - по борьбе с распространением коронавирусной болезни и для этого внести изменения в бюджет.
"Там нужно очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть, не остановить экономику из-за тех или иных сокращений. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди - учителя, медики, любые наши госслужащие".
Предыстория:
- На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.
- Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Рада должна работатьпо ранее установленному плану и воплощать реформы.
- 25 марта заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в связи с пандемией коронавируса депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.
Евгений Кизилов, УП