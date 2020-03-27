Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

Источник: заявление главы государства журналистам в пятницу после участия в заседании фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоялось именно в понедельник".

Детали: Президент пояснил, что еще надо подготовить некоторые приоритетные законопроекты - по борьбе с распространением коронавирусной болезни и для этого внести изменения в бюджет.

"Там нужно очень тщательно, детально проработать, чтобы никого не обидеть, не остановить экономику из-за тех или иных сокращений. И обязательно, чтобы не пострадали наши обычные люди - учителя, медики, любые наши госслужащие".

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