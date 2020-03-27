Вакарчук пояснив, чому пішов з керівництва "Голосу"

Народний депутат від "Голосу" Святослав Вакарчук заявив, що пішов з керівництва партії, щоб більше зосередитись на політиці і приводити до влади нових людей.

Джерело: онлайн-інтерв’ю Вакарчука "Українській правді"

Пряма мова: "Коли партія "Голос" була тільки створена, то я тоді теж не був головою партії. Головою партії тоді була Іра Клименко. Після виборів я став головою партії. Ну, ну будемо вважати, що це планова ротація, бо ми з самого початку казали, що це партія не лідерського типу, а партія різних людей.

По-друге, це звільняє мені руки і час, бо я більше часу можу зосередитись на політиці. Бо я з самого початку казав, що моє задання привести нових людей в політику, а також надихати їх і об’єднувати. От зараз у мене набагато часу більше для цього".

Деталі: За його словами, нова голова "Голосу" Кіра Рудик – один з найбільш фахових управлінців у партії, і вона найкраще справиться з керівництвом людьми, розбудовою осередків, менеджментом різних кризових ситуацій.

Вакарчук наголосив, що вона у цьому сенсі на своєму місці.

Він також додав, що завжди любив "особливий формат", як у музиці, так і в політиці.

За словами Вакарчука, цей формат є нетрадиційним для української політики, але є традиційним для "нормальної політики, яка панує на заході", коли є обличчя політичної сили, яке поступово стає не одним обличчям, а багатьма.

Він додав, що його завдання зробити, так щоб партія "Голос" асоціювалася не тільки з ним, а з різними людьми.

Сам Вакарчук наразі планує "займатися політикою: зустрічами з виборцями, створенням коаліції, якщо можна так сказати".

Що було раніше: 11 березня Святослав Вакарчук повідомив, що більше не є головою парламентської партії "Голос". За його словами, з’їзд партії обрав керівником "Голосу" Кіру Рудик.

Детальніше про список партії "Голос" читайте тут: Список партії "Голос": люди Вакарчука і Фіали та активісти із західною освітою