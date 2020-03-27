Вакарчук объяснил, почему ушел из руководства "Голоса"

Народный депутат от "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что ушел из руководства партии, чтобы больше сосредоточиться на политике и приводить к власти новых людей.

Источник: онлайн-интервью Вакарчука "Украинской правде"

Прямая речь: "Когда партия "Голос" была только создана, то я тогда тоже не был председателем партии. Председателем партии тогда была Ира Клименко. После выборов я стал председателем партии. Ну, ну будем считать, что это плановая ротация, потому что мы с самого начала говорили, что это партия не лидерского типа, а партия разных людей.

Во-вторых, это освобождает мне руки и время, я больше времени могу сосредоточиться на политике. Я с самого начала говорил, что мое задание привести новых людей в политику, а также вдохновлять их и объединять. Вот сейчас у меня гораздо больше времени для этого".

Детали: По его словам, новая глава "Голоса" Кира Рудык – один из наиболее профессиональных управленцев в партии, и она лучше других справится с руководством людьми, развитием ячеек, менеджментом различных кризисных ситуаций.

Вакарчук отметил, что она в этом смысле на своем месте.

Он также добавил, что всегда любил "особый формат", как в музыке, так и в политике.

По словам Вакарчука, этот формат является нетрадиционным для украинской политики, но он традиционный для "нормальной политики, господствующей на Западе", когда есть лицо политической силы, которое становится не одним лицом, а многими.

Он добавил, что его задача сделать так, чтобы партия "Голос" ассоциировалась не только с ним, а с разными людьми.

Сам Вакарчук сейчас планирует "заниматься политикой: встречами с избирателями, созданием коалиции, если можно так сказать".

Что было раньше: 11 марта Святослав Вакарчук сообщил, что больше не является председателем парламентской партии "Голос". По его словам, съезд партии избрал руководителем "Голоса" Киру Рудык.

Подробнее о списке партии "Голос" читайте здесь: Список партии "Голос": люди Вакарчука и фиалы и активисты с западным образованием