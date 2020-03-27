Вакарчук розповів про новий альбом і музичний сюрприз на карантин

Лідер гурту "Океан Ельзи", нардеп Святослав Вакарчук заявляє, що продовжує записувати новий альбом і готує "домашній" музичний сюрприз для українців, які сидять на карантині.

Джерело: онлайн-інтерв’ю Вакарчука "Українській правді"

Пряма мова: "Альбом записується у такому спокійному режимі вже не перший місяць. У нас вже є дуже багато пісень, деякі з них вже є буквально записані.

Займаюсь саме цим. Частково дистанційно, частково, не порушуючи карантин, приходячи в студію по одному, по двоє і потрошки записуємо одну за другою пісню.

Є й інша музична ідея – все зараз говорити не буду – але найближчим часом, думаю, що онлайн-музичний формат – несподіваний, цікавий, новий і, сподіваюсь, для всіх приємний – ми представимо у домашньому варіанті".

Деталі: Вакарчук уточнив, що можливо, у цьому новому форматі він "отак із дому під фортепіано" представить якусь нову пісню.

Загалом, за словами співака, "Океан Ельзи" написав "багато пісень таких традиційних океанівських: про кохання, стосунки між чоловіком і жінкою, про внутрішні переживання".

Крім того, Вакарчук написав пісню про добровольців і волонтерів, які повертаються додому з фронту, і про їхнє непросте життя. Вона так і називатиметься – "Добровольці".

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