Вакарчук рассказал о новом альбоме и музыкальном сюрпризе на карантин

Лидер группы "Океан Эльзы", нардеп Святослав Вакарчук заявляет, что продолжает записывать новый альбом и готовит "домашний" музыкальный сюрприз для украинцев, которые сидят на карантине.

Источник: онлайн-интервью Вакарчука "Украинской правде"

Прямая речь: "Альбом записывается в таком спокойном режиме уже не первый месяц. У нас уже есть очень много песен, некоторые из них уже буквально записаны.

Занимаюсь именно этим. Частично дистанционно, частично, не нарушая карантин, приходя в студию по одному, по двое и понемногу записываем одну за другой песни.

Есть и другая музыкальная идея – все сейчас говорить не буду – но в ближайшее время, думаю, что онлайн-музыкальный формат – неожиданный, интересный, новый и, надеюсь, для всех приятный – мы представим в домашнем варианте".

Детали: Вакарчук уточнил, что возможно, в этом новом формате он "вот так из дома под фортепиано" представит какую-то новую песню.

В целом, по словам певца, "Океан Эльзы" написал "много песен таких традиционных океановских: о любви, отношениях между мужчиной и женщиной, о внутренних переживаниях".

Кроме того, Вакарчук написал песню о добровольцах и волонтерах, которые возвращаются домой с фронта, и об их непростой жизни. Она так и будет называться – "Добровольцы".

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