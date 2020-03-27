Вакарчук рассказал о новом альбоме и музыкальном сюрпризе на карантин

300 просмотров
Пятница, 27 марта 2020, 21:48

Лидер группы "Океан Эльзы", нардеп Святослав Вакарчук заявляет, что продолжает записывать новый альбом и готовит "домашний" музыкальный сюрприз для украинцев, которые сидят на карантине.

Источник: онлайн-интервью Вакарчука "Украинской правде"

Прямая речь: "Альбом записывается в таком спокойном режиме уже не первый месяц. У нас уже есть очень много песен, некоторые из них уже буквально записаны.

Занимаюсь именно этим. Частично дистанционно, частично, не нарушая карантин, приходя в студию по одному, по двое и понемногу записываем одну за другой песни.

Есть и другая музыкальная идея – все сейчас говорить не буду – но в ближайшее время, думаю, что онлайн-музыкальный формат – неожиданный, интересный, новый и, надеюсь, для всех приятный – мы представим в домашнем варианте".

Детали: Вакарчук уточнил, что возможно, в этом новом формате он "вот так из дома под фортепиано" представит какую-то новую песню.

В целом, по словам певца, "Океан Эльзы" написал "много песен таких традиционных океановских: о любви, отношениях между мужчиной и женщиной, о внутренних переживаниях".

Кроме того, Вакарчук написал песню о добровольцах и волонтерах, которые возвращаются домой с фронта, и об их непростой жизни. Она так и будет называться – "Добровольцы".

Предыстория: 

  • В мае 2019 года лидер партии "Голос" певец Святослав Вакарчук заявил, что продолжит концертную деятельность, даже если станет народным депутатом.
  •  20 сентября 2019 года Вакарчук выступил с "Океаном Эльзы" на концерте в Минске, однако не считает свое выступление противоречащим его работе народным депутатом Верховной Рады.
  • Также Вакарчук выступил в Минске на новогоднем корпоративе ИТ-компании.

Ирина Балачук, УП
Темы: Вакарчук музыка карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Голос" категорически против виртуального заседания Рады - Вакарчук 27 марта 2020, 21:25
Вакарчук объяснил, почему ушел из руководства "Голоса" 27 марта 2020, 21:00
Онлайн с Вакарчуком. УП использует формат Facebook-интервью 27 марта 2020, 12:40
Все новости
Главные новости
Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
В Италии новый максимум смертности: почти 1000 погибших за сутки
Успеть до закрытия границы: украинцев начали пускать в Украину пешком
Кто станет министром энергетики: появились фамилии кандидатов
Все новости
Кино

ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов от Netflix

Объясняем

Что такое чрезвычайная ситуация и как она повлияет на жизнь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!