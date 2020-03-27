На погоджувальній раді нардепи вирішать, де провести позачергове засідання

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П'ятниця, 27 березня 2020, 22:08

На засіданні погоджувальної ради Верховної Ради, яке має відбутися на вихідних, лідери фракцій і груп парламенту оберуть місце проведення позачергового пленарного засідання.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Разумкова: "Думаю, що завтра-післязавтра буде погоджувальна рада, будемо обговорювати це з колегами, вирішувати, як краще зробити: або все-таки провести засідання в стінах Верховної Ради швидко, якщо не буде питань і заперечень, а якщо немає, то будемо проводити його у внутрішньому дворику Верховної Ради".

Деталі: Він додав, що у внутрішньому дворі зможе вміститися 425 народних депутатів з дотриманням безпечної дистанції. Але він вважає, що може виникнути проблема, пов'язана з часом: буде працювати лічильна комісія, підраховувати голоси.

Передісторія:

  • На позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії парламенту, скасувавши усі пленарні засідання до 3 квітня у зв’язку з карантином через коронавірус в Україні.
  • Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Рада повинна працювати за раніше встановленим планом і втілювати реформи.
  • 25 березня заступниця глави фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що у зв’язку з пандемією коронавірусу депутати Верховної Ради розглядають можливість провести засідання на відкритому майданчику, наприклад, на стадіоні.

Українська правда
Теми: Верховна Рада Разумков Дмитро Паралімпіада коронавірус


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