На погоджувальній раді нардепи вирішать, де провести позачергове засідання

На засіданні погоджувальної ради Верховної Ради, яке має відбутися на вихідних, лідери фракцій і груп парламенту оберуть місце проведення позачергового пленарного засідання.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Разумкова: "Думаю, що завтра-післязавтра буде погоджувальна рада, будемо обговорювати це з колегами, вирішувати, як краще зробити: або все-таки провести засідання в стінах Верховної Ради швидко, якщо не буде питань і заперечень, а якщо немає, то будемо проводити його у внутрішньому дворику Верховної Ради".

Деталі: Він додав, що у внутрішньому дворі зможе вміститися 425 народних депутатів з дотриманням безпечної дистанції. Але він вважає, що може виникнути проблема, пов'язана з часом: буде працювати лічильна комісія, підраховувати голоси.

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