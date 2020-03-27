На согласительном совете нардепы решат, где провести внеочередное заседание

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Пятница, 27 марта 2020, 22:08

На заседании согласительного совета Верховной Рады, которое должно состояться на выходных, лидеры фракций и групп парламента выберут место проведения внеочередного пленарного заседания.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Разумкова: "Думаю, что завтра-послезавтра будет согласительный совет, будем обсуждать это с коллегами, решать, как лучше сделать: либо всё-таки провести заседание в стенах Верховной Рады быстро, если не будет вопросов и возражений, а если нет, то будем проводить его во внутреннем дворике Верховной Рады".

Детали: Он добавил, что во внутреннем дворе сможет уместиться 425 народных депутатов с соблюдением безопасной дистанции. Но он считает, что может возникнуть проблема, связанная с временем: будет работать счетная комиссия, подсчитывать голоса.

Предыстория:

  • На внеочередном заседании 17 марта Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения третьей сессии парламента, отменив все пленарные заседания до 3 апреля в связи с карантином из-за коронавируса в Украине.
  • Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Рада должна работать по ранее установленному плану и воплощать реформы.
  • 25 марта заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в связи с пандемией коронавируса депутаты Верховной Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Разумков Дмитрий Паралимпиада коронавирус


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