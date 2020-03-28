Папа молився про припинення пандемії COVID-19 на порожній площі Ватикану

Папа Римський помолився на порожній площі святого Петра у Ватикані про припинення пандемії COVID-19

Джерело: vatican news

Деталі: Папа Римський наголосив на важливості єднання усіх заради перемоги над пошестю і порятунку світу. Молитву транслювали наживо в Facebook та YouTube.

Пряма мова: "Густа пітьма спустилася на наші площі, вулиці та міста; вона запанувала над нашими життями, наповняючи все оглушливою тишею та гнітючою порожнечею, що паралізує кожну річ, яку зустрічає на своїй дорозі: це відчувається в повітрі, в жестах, про це говорять погляди... Ми усвідомили, що перебуваємо в одному човні, всі вразливі та дезорієнтовані, але, водночас, важливі та потрібні, всі покликані залишатися разом, всі потребуючи взаємно підтримувати одні одних. У цьому човні присутні всі ми".

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Нагадаємо:

В Україні наразі виявили 310 випадків захворювання COVID-19, 5 людей померли.

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